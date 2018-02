Après l'échec de Lost in Limoges, c'est aujourd'hui l'association Horizons Croisés, organisatrice de la Recycling Party et d'Urban Empire, qui est en redressement judiciaire. Une situation qui n'étonne pas le producteur limougeaud Michel Goudard. Il était l'invité de France Bleu Limousin à 8h15.

Limousin, France

Michel Goudard, créateur de Box Office à Limoges et le plus important promoteur de spectacles du sud-ouest. Alors sait-il pourquoi plusieurs associations ont échoué ces derniers temps à pérenniser des festivals en Limousin ? Il répondait ce mercredi matin à Jérome Ostermann.

Des festivals quasiment mort-nés, une association très active en grande difficultés financière : que pensez-vous de tout cela ?

Je pense que le monde du spectacle s'industrialise énormément et que des projets de cette ampleur-là, s'ils avaient une viabilité évidente, des sociétés commerciales s'y seraient intéressés ! Ces projets (en particulier Lost in Limoges), "ont été proposés par des personnes très nouvelles dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on est dans un monde où la culture fait fantasmer tous les politiques, et dès qu'ils ont un porteur de projet qui se propose, en risquant un peu son argent, mais en prenant aussi pas mal d'argent public, de réaliser un projet intéressant mais sans que la collectivité soit vraiment mouillée, ils disent banco mais ils n'ont aucune connaissance de ce milieu-là, et ils amènent des associations qui par ailleurs font un travail de défrichage très intéressant, à travailler sur des projets beaucoup trop importants et totalement irréalistes !

Cela dit, sans le monde associatif, de nombreux concerts n'auraient pas eu lieu à Limoges ou dans la région ?

Alors, le secteur associatif est tout à fait utile, à partir du moment où il remplit les missions définies comme étant les siennes, à savoir le développement d'artistes avec l'aide d'argent public. Aujourd'hui, je suis désolé, mais lorsque des associations programment des artistes de renommée nationale, voire internationale, ils sont hors-mission ! C'est du travail qui doit être confié à des professionnels. Beaucoup de politiques ont demandé aux associations subventionnées d'arrêter de faire du développement, parce que ça n'avait pas beaucoup de public, mais ça, c'est le principe du développement !

Michel Goudard a démarré petit il y a 40 ans en organisant un concert. Il est aujourd'hui le plus important producteur du sud-ouest (archive) © Radio France - Régis Hervé

Est-ce qu'on peut estimer, sachant qu'en Corrèze, Brive Festival est désormais bien installé, qu'il y a la place pour un festival en Haute-Vienne ?

Je sais pas si sur Limoges, il y a la place pour un festival. Tous les ans, en France, vous avez 10% de festivals qui apparaissent et 3 à 4% qui disparaissent. Vu de notre région, il y a une concurrence énorme de festivals nationaux qui attirent la clientèle limousine. Nous en avons eu les expériences (NDLR avec Lost in Limoges et El Clandestino en Creuse), très sérieusement, je ne vois pas de lieu. Il faut savoir commencer modeste, ne pas arriver avec 4 jours de festival, avec des caravanes de 15 mètres de long et l'ambition d'attirer 5.000 personnes chaque soir. L'équation est très délicate. Mais je ne vois pas de lieu, d'emplacement simple, où les frais ne soient pas délirants pour aménager. Je ne vois pas de clientèle, en saison estivale, pour ce type d'événement.

Ecoutez l'interview dans la rubrique émissions du site francebleu.fr.