C'est un château imposant, célèbre pour l'un de ses propriétaires : à Saint-Clair, dans le Lot, l'ancien domaine du chanteur et poète Léo Ferré est mis aux enchères ce mardi 13 octobre.

À la frontière entre le Lot et la Dordogne, l'ancien château de Léo Ferré mis aux enchères

La bâtisse fait plus de 1700 mètres carrés

Une mise aux enchères un peu particulière va débuter ce mardi 13 octobre : celle d'un château, à Saint-Clair, dans le Lot, près de la frontière avec la Dordogne. Il s'agit d'une bâtisse qui a appartenu à Léo Ferré. L'artiste y a habité pendant cinq ans, dans les années 1960, avec son ex femme, et son célèbre singe Pépée. Ce château médiéval du XVe siècle est estimé à 4,7 millions d'euros.

Si vous avez toujours rêvé de jouer au billard au milieu d'écussons et de haches.. - DR

Il a eu un coup de cœur

L'artiste serait tombé amoureux de la région, et de ce château juché en hauteur. "C'est un lieu très calme, qui l'inspirait beaucoup" commente Jean-Luc Hérail, agent chargé de découvrir des biens de luxe pour la société immobilière américaine qui met ce château en vente.

Le château date du XVe siècle - DR

Le château de Léo Ferré est imposant : il fait plus de 1 700 mètres carrés, sans les dépendances. On y trouve pas moins de 19 chambres et 17 salles de bain, un pont levis, ou encore une chapelle. "Il a de la gueule, il y a quelque chose qui se dégage de ce bâtiment." affirme Jean-Luc Hérail.

Léo Ferré a habité dans le château pendant 5 ans - DR

Si vous souhaitez participer aux enchères, il faut vous rendre sur le site de Concierge Auctions, en charge de la vente.