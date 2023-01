Loto du patrimoine : 170.000 euros pour la maison Auclert-Descottes à Argenton-sur-Creuse

Vous n'avez pas pu la rater si vous êtes déjà passés sur le pont d'Argenton-sur-Creuse : la maison Auclert-Descottes, construite en 1730, va recevoir un sacré coup de pouce grâce au loto du patrimoine. La "Mission Stéphane Bern", lancée il y a cinq ans, a dévoilé mi-décembre le montant des enveloppes accordées à une centaine de monuments français, parmi lesquels la maison indrienne. Avec cette somme, le couple de propriétaires va pouvoir avancer dans ses travaux de rénovation.

Maison coup de cœur et gros chantier

Guillaume et Benoît Cauty ont acheté la maison en mars 2021 : à l'époque, elle tient à peine debout. Mais les deux hommes décident quand même de l'acheter : "Ça a été vraiment un coup de cœur, c'est presque comme si la maison nous avait appelé" sourit Guillaume Cauty. "Ça a été vraiment l'envie de sauver cette belle endormie, c'est le projet d'une vie".

Car des murs aux plafonds, absolument tout est à refaire. "On a acheté quatre murs en fait, et bien entendu un emplacement. De la menuiserie à l'électricité, en passant par la plomberie, tout est à refaire".

Pour sauver le site, les travaux sont titanesques, tant du côté de la charge de travail que des les frais, car il est classé monument historique.

Cette aide de 170.000€ est donc la bienvenue pour le couple, sans laquelle il aurait dû vendre sa maison actuelle pour terminer les travaux.

La maison Auclert-Descottes était dans un état très délabré lorsque Guillaume et Benoît Cauty l'ont achetée. © Radio France - Justine Claux

Sauver "la carte postale d'Argenton"

Mais au-delà de l'aide financière, le couple est aussi très fier de recevoir ce qu'il considère comme une reconnaissance. "C'est une aide incroyable à laquelle on ne pouvait pas s'attendre, mais c'est plus la reconnaissance que le montant qui nous touche" explique Benoît Cauty. Plus qu'un projet personnel, les deux hommes voient la rénovation de la maison Auclert-Descottes comme un atout supplémentaire pour la ville d'Argenton-sur-Creuse. "Tous les argentonnais et tous les touristes vont profiter de cette somme, on sauve aussi une partie de la vue et de la carte postale d'Argenton".

Les travaux devraient être terminés d'ici 2024. Les deux hommes aimeraient ensuite faire de la maison Auclert-Descottes une chambre d'hôtes.