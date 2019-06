Loto du patrimoine 2019 : la chapelle Notre-Dame des cyclistes retenue parmi les 121 sites français

121 monuments sont finalement retenus pour le Loto du patrimoine 2019, dont un dans les Landes : la chapelle Notre-Dame des Cyclistes, à Labastide-d'Armagnac. L'année dernière, le loto porté par Stéphane Bern avait rapporté plus de 22 millions d'euros à la Fondation du Patrimoine.

Labastide-d'Armagnac, France

PPCe sera le seul monument landais retenu pour le Loto du Patrimoine 2019, porté par Stéphane Bern. La chapelle Notre-Dame des cyclistes, à Labastide-d'Armagnac, fait donc partie des 121 monuments français qui pourront bénéficier des recettes du loto. L'année dernière, le Loto du Patrimoine avait connu un réel succès, permettant à la Française des Jeux de verser 22 millions d'euros à la Fondation du Patrimoine.

Cette année, la Fondation du patrimoine a reçu au total 1.300 candidatures. 121 monuments ont été choisis, un par département, dont celui de Labastide-d'Armagnac, dans le département des Landes. En 2018, 232 dossiers de candidatures avaient été sélectionnés. En 2019, c'est deux fois moins de monuments qui ont été sélectionnés, ce qui va permettre de mieux financer les projets si le loto du patrimoine et les jeux de grattage rapportent autant qu'en 2018.

L'humidité sur les murs intérieurs de la chapelle Notre-Dame des cyclistes à Labastide-d'Armagnac © Radio France - Lou Bourdy

Deux sites landais avaient candidaté

Dans les Landes, deux sites avaient fait acte de candidature pour la mission Bern. Il s'agissait de la chapelle Notre-Dame des cyclistes à Labastide-d'Armagnac et de l'atelier de finition de la Forge à Brocas-les-Forges. Finalement, c'est celui de Labastide-d'Armagnac qui a été retenu. Notre-Dame des cyclistes n'a pas été restaurée depuis plus de 30 ans, expliquait alors Claude Nadeau, le président de l'association Des Amis de Notre-Dame des cyclistes : "Toutes les eaux qui tombent nous abîment les fondations et les murs. A l'intérieur c'est pire !"

Des centaines de maillots de cyclistes couvrent les murs, mais ce n'est pas assez pour cacher tous les dégâts © Radio France - Lou Bourdy

Plusieurs critères étaient pris en compte pour la sélection des 121 monuments : l’urgence, la situation de péril du site, la maturité du projet ou encore son impact économique sur le territoire. Le tirage spécial du loto aura lieu le 14 juillet. La Française des jeux lancera par ailleurs en septembre deux jeux à gratter, un à 15 euros et un autre au prix plus abordable de 3 euros.