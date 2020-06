Loto du patrimoine 2020 : découvrez les 18 monuments emblématiques retenus

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce mardi les 18 principaux sites de métropole et d'outre-mer retenus pour le loto du patrimoine 2020. Les sommes récoltées grâce aux jeux et tirages contribueront à la rénovation de ces monuments en péril. Les 103 autres projets de restauration sélectionnés seront connus en septembre.

Cinq tirages du Loto en septembre

Les 18 sites "prioritaires" figureront sur les tickets de jeux à gratter "Mission Patrimoine" qui seront mis en vente le 31 août par la Française des jeux. Le ticket sera vendu 15 euros et 1,76 euro servira à la restauration des monuments. La FDJ va également organiser cinq tirages du Loto dédiés au patrimoine. Ils se tiendront les 9, 12, 14, 16 et 19 septembre 2020, juste avant les Journées du patrimoine. La mise minimum sera de 2,20 euros et le jackpot de 2 millions d'euros. Pour chaque grille, 0,54 euro sera reversé à la fondation du Patrimoine. En 2019, près de 25 millions d'euros ont été récoltés grâce à l'opération. 39 sites ont déjà été restaurés et 131 autres sont en cours de restauration.

Les 18 sites principaux