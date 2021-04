Loto du patrimoine 2021 : découvrez les 18 monuments emblématiques retenus

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce lundi les 18 principaux sites de métropole et d'outre-mer retenus pour la quatrième édition du loto du patrimoine. Les sommes récoltées grâce aux jeux et tirages contribueront à la rénovation de ces monuments en péril. "670 nouveaux projets ont été signalés cette année sur la plateforme, ce qui porte le nombre de sites identifiés, depuis la première édition en 2018, à 4.000" explique la Fondation dans un communiqué.

527 sites ont déjà bénéficié de ce dispositif d'aide à la restauration, et 260 sites sont d'ores et déjà sauvés (182 chantiers en cours et 78 terminés) indique la Mission Patrimoine. Les 18 sites emblématiques sélectionnés cette année connaîtront le montant de leurs dotations lors des prochaines Journées européennes du patrimoine, qui doivent se tenir en septembre.

La Française des jeux mettra en vente début septembre les jeux de tirage et de grattage Mission Patrimoine. Depuis 2018, 127 millions d'euros ont été récoltés et ont permis d'aider les travaux de restauration de l'ensemble des sites retenus. En plus des 18 sites prioritaires, la Fondation du patrimoine annoncera en septembre prochain la liste d'une centaine de nouveaux sites de "maillage" (un site par département et collectivité d'outre-mer). Ils seront dotés par les recettes issues par le Loto du Patrimoine, au mois de décembre.

Les 18 sites principaux