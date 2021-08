Loto du patrimoine 2021 : deux nouveaux sites sélectionnés en Loire-Atlantique et Vendée

Pour son édition 2021, la mission patrimoine a retenus deux sites en Loire-Atlantique et en Vendée. Il s'agit du château de Rochefort à La Haye-Fouassière et du parc de la Villa Charlotte aux Sables-d'Olonne.

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce lundi les 100 nouveaux monuments en péril retenus pour le Loto du patrimoine 2021. Parmi eux, il y a deux sites de chez nous : le château de Rochefort à La Haye-Fouassière, dans le Vignoble nantais et le parc de la Villa Charlotte aux Sables-d'Olonne.

La première station balnéaire des Sables

Pour le maire des Sables-d'Olonne, Yannick Moreau, cette sélection est une satisfaction : "Concrètement, la ville va pouvoir bénéficier du soutien financier de l’État par le biais du « Loto du patrimoine », dispositif né du partenariat entre la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux, et piloté par la Mission Bern". La Villa Charlotte est la première villa balnéaire des Sables-d’Olonne, au bout des quais de La Chaume. Elle surplombe la baie au cœur d’un parc d’un hectare. "Un patrimoine architectural et historique inestimable ; un héritage commun que nous devons protéger, valoriser et transmettre aux générations futures", poursuit Yannick Moreau.

Le chantier de recréation des jardins débutera en fin d’année, pour une ouverture du parc dès 2023. En parallèle, la mairie va mener des travaux de restauration de la villa qui ouvrira ses portes aux visiteurs dans les années qui viennent.

Depuis quatre ans, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern s’est engagée dans la restauration de 627 sites, dont 297 sont d’ores et déjà sauvés : les travaux sont achevés pour 115 d’entre eux et en cours pour 182 sites.

Pour chaque ticket du Loto du patrimoine vendu, qui permettra au joueur de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros, 1,83 euro sera reversé à la Fondation. En plus des tickets à gratter disponibles depuis ce lundi 30 août, six tirages Loto consécutifs, organisés les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre 2021 (les deux semaines précédant les Journées européennes du patrimoine) auront lieu cette année. Le jackpot de ces tirages s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille à 2,20 euros jouée, 0,54 euro sera reversé à la Fondation du patrimoine.