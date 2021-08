Loto du patrimoine 2021 : la mission Bern soutient la Tour de la jalousie à Saint-Martin-la-plaine (Loire)

Après avoir dévoilé ses 18 sites emblématiques en avril dernier, la mission patrimoine présidée par Stéphane Bern, révèle ce 30 août les cent autres monuments qu'elle va soutenir. Parmi eux, la tour de la jalousie, à Saint-Martin-la-plaine (42) et le moulin de Leyret à Roche-en-Régnier (43).

Elle n'est pas si vieille que ça, la tour de la jalousie puisqu'elle date de 1905 ! En un siècle, elle est devenue l'un des monuments emblématiques de Saint-Martin-la-plaine (Loire) mais elle est fragile. La tour principale est flanquée d'une échauguette, autrement dit une tourelle qui pèse lourd et qui fragilise tout l'édifice. Les travaux de restauration et de consolidation sont évalués à 220 mille euros, selon Arlette Defarge, la présidente de l'association La tour de la jalousie.

Une présidente "sur un petit nuage", ravie de voir le site retenu par la mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril pilotée par Stéphane Bern. Arlette Defarge est intarissable sur la tour de la jalousie, bâtie par des maîtres forges célèbres dans la vallée du Gier : Jean-Marie Marrel et son fils Henri. La petite histoire raconte que si la tour est si haute (vingt mètres), c'est pour surplomber les murs de la propriété d'un riche cousin et surtout... pour voir ce qui s'y passe !

Six Lotos et des tickets à gratter pour financer les travaux

Comme les 99 autres sites retenus par la fondation du patrimoine, la tour de la jalousie va bénéficier des fonds récoltés par la Française des Jeux (FDJ) via six tirages du Loto en septembre et les jeux de grattage à 15 euros, mis en vente à compter de ce lundi 30 août. Les dons sont également possibles directement sur le site de la fondation du patrimoine.

A noter qu'un monument de Haute-Loire est également retenu par la mission patrimoine : le moulin à eau de Leyret, à Roche-en-Régnier.