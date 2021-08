Loto du patrimoine 2021 : le chateau d'Esquelbecq et l'ancien four à pain de Thérouanne sélectionnés

La fondation du patrimoine a dévoilé ce lundi la liste des 100 monuments retenus pour le loto du patrimoine 2021. Des monuments en péril qui ont donc besoin d'un coup de pouce pour leur restauration. Deux sites ont été sélectionnés dans le Nord-Pas-de-Calais.

Le premier site retenu est le chateau d'Esquelbecq dans le Nord Depuis la chute de son donjon en 1984, le château était un peu délaissé. Il revit avec Johan Tamer, qui, à 39 ans, a repris le flambeau familial. Il a même été récompensé pour les travaux de rénovation entrepris.

Les jardin et parc de 7 hectares ont rouvert au public en 2017, d’avril à octobre, après une importante campagne de rénovation, organisée par l'association du château d’Esquelbecq.

L'urgence aujourd'hui, c'est de restaurer le réseau hydraulique. Les douves et la serpentine se comblent naturellement chaque année. Ils seront perdus si rien n'est fait. Et cela nuit aussi à la bonne stabilité des fondations qui subissent une forte alternance du niveau de l’eau.

L'ancien four à pain de Thérouanne

Le second site est l'ancien four à pain de Thérouanne dans le Pas-de-Calais. Le fournil date de 1817. Il s’intègre au sein d’une ancienne ferme en cours de restauration.

L'ancien four à pain ne fonctionne plus aujourd'hui. L'idée, c'est de lui redonner vie. Le projet prévoit le remplacement de la charpente avec le concours d'un lycée professionnel et l'application de torchis.

Par la suite, il sera ouvert au public lors de visites mais aussi lors de remises en chauffe du four pour y faire cuire pains et tartes avec les habitants du territoire. Les visites pourraient être proposées en lien avec la maison de l’archéologie de Thérouanne plusieurs fois dans l’année et plus particulièrement lors des journées du patrimoine.