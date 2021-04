Loto du patrimoine 2021 : le Vieux-Château du Neubourg représente la Normandie

Le Vieux-Château, racheté en 2014 par la Ville du Neubourg, est l'heureux élu pour cette édition 2021 du Loto du patrimoine et la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. C'est un lieu chargé d'histoire, haut lieu du patrimoine médiéval normand bâti vers l'an mille, qui figurera sur les tickets de jeu à 15 euros mis en vente par la Française des Jeux. La dotation sera révélée en septembre 2021 lors des Journées européennes du patrimoine. L'édifice est en mauvais état : "Le plancher bas de la salle des Préaux présente une déformation. Au rez-de-chaussée, des poutres de soutènement sont dégradés ainsi que le pignon nord-est. La couverture, la charpente et les planchers de la Tour à Cheval sont en mauvais état. Le plancher du deuxième étage de la Maison-Neuve est dégradé, du fait des fissures sur le rempart" détaille la Fondation du patrimoine.

De nombreux travaux

La liste des "urgences sanitaires" est longue : la charpente, la couverture et les maçonneries de la Tour à Cheval, le renforcement du pignon est du Vieux-Château, la reprise des piles des caves ainsi que des charpentes et couvertures. Il faudra aussi reprendre les charpentes, les couvertures et les pans de bois. Les travaux sont estimés à près de deux millions d'euros dont une partie prise en charge par l’État, le conseil régional de Normandie, le conseil départemental de l'Eure et la Ville du Neubourg. En 2016, la municipalité a également acheté la Maison-Neuve, permettant la réunion des deux parties du château, séparées depuis 1843. Une fois les travaux urgents réalisés, le projet est d'y créer un musée pour les collections anatomiques du Docteur Auzoux, une salle de spectacles et d'y aménager des jardins.

