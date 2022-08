Loto du patrimoine 2022 : découvrez les 100 nouveaux monuments retenus

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce lundi les 100 nouveaux monuments retenus dans le cadre du Loto du Patrimoine. Les sommes récoltées grâce aux jeux et tirages contribueront à la rénovation de ces monuments en péril. Les tickets de loto, en vente dès ce lundi 29 août pour 15 euros, permettent au joueur de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. Pour chaque ticket vendu 1,83 euro sera reversé à la Fondation. Pour la première fois cette année, un Super Loto de 13 millions d'euros minimum sera organisé le 16 septembre, veille des Journées européennes du patrimoine. Ce tirage événementiel fera l’objet d’un bulletin spécifique aux couleurs de Mission Patrimoine. Pour chaque grille de 3 € jouée, 0,73 € sera reversé à la Fondation du patrimoine. Depuis son lancement en 2018, le Loto a apporté plus de 100 millions d’euros à la Mission Patrimoine, dont 29 millions pour l’édition 2021.

S'ajoutent six tirages Loto consécutifs, organisés les 5, 7, 10, 12, 14 et 17 septembre 2022. Le jackpot de ces tirages s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille à 2,20 euros jouée, 0,54 euro sera reversé à la Fondation du patrimoine.

Depuis cinq ans, la Mission Patrimoine a aidé 745 sites pour leurs travaux de restauration, dont 90 projets emblématiques du patrimoine régional et 655 sites départementaux (un site par département métropolitain et collectivité d’outre-mer). Aujourd’hui, plus de la moitié (420) sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 192 sont terminés et 228 chantiers sont en cours.

La liste des 100 monuments

100 nouveaux sites ont donc été sélectionnés. Ils viennent s'ajouter aux 18 monuments "prioritaires" dont la liste a été dévoilée en avril dernier.

Auvergne-Rhône-Alpes

Batterie de Sermenaz (Ain)

Ancienne chapelle de l'institut médico-éducatif de Neuville (Allier)

Château de Saint-Jean-le-Centenier (Ardêche)

Ancien carmel de Saint-Flour (Cantal)

Ancienne abbaye de Vernaison (Drôme)

Tour Florie Richard à Beaurepaire (Isère)

Ancien prieuré de Saint-Romain-le-Puy (Loire)

Moulinage des Mazeaux (Haute-Loire)

Chapelle Notre-Dame d'Andelot à Vensat (Puy-de-Dôme)

Fort de Feyzin (Rhône)

La Voie Sarde à Saint-Sulpice (Savoie)

Maison forte Guillot à Andilly (Haute-Savoie)

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Passerelle Eiffel du domaine de Kermezen à La Roche-Jaudy (Côtes d'Armor)

Patrimoine maritime d'Audierne (Finistère)

Moulin de Beauchet à Saint-Père-Marc-en-Poulet (Île-et-Vilaine)

Château du Plessis Kaër à Crac'h (Morbihan)

Centre-Val de Loire

Maison Dubois à Sancerre (Cher)

Maison « Auclert Descottes » à Argenton-sur-Creuse (Indre)

Eglise Saint-André à Villaines-les-Rochers (Indre-et-Loire)

Aître Saint-Saturnin à Blois (Loir-et-Cher)

Château des Deux Tours à La Neuville-sur-Essonne (Loiret)

Dépendances du Manoir de Pré à La Chapelle Guillaume (Eure-et-Loir)

Corse

Grand-Est

Ecuries du gouverneur et bastion du Roy à Rocroi (Ardennes)

Eglise Saint-André à Mesnil-Saint-Père (Aube)

Moulin à eau à Orbais l’Abbaye (Marne)

Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité à Fayl-Billot (Haute-Marne)

Château de Bas à Champigneulles (Meurthe-et-Moselle)

Eglise Saint-Laurent des Senades aux Islettes (Meuse)

Maison Berweiller à Sierck-les-Bains (Moselle)

Eglise de la Paix à Froeschwiller (Bas-Rhin)

Maison Haas-Gilardoni à Altkirch (Haut-Rhin)

Ancienne brasserie de Ville-sur-Illon (Vosges)

Hauts-de-France

Halles de Marigny-en-Orxois (Aisne)

Cheminée de l’ancienne tuilerie de Râches (Nord)

Ruines du chœur de l’ancienne église abbatiale Notre-Dame d’Ourscamp (Oise)

Ancienne chapelle de l’ancien hospice de Saint-Venant (Pas-de-Calais)

Château et dépendances de Bouillancourt-en-Séry (Somme)

Île-de-France

Normandie

Pressoir du château d’Amblie à Ponts-sur-Seulles (Calvados)

Eglise Saint-Rémi à Bézu-Saint-Éloi (Eure)

Mur Grimaldi à Torigny-les-Villes (Manche)

Communs du château du Bourg-Saint-Léonard (Orne)

Colombier du château de la Mailleraye-sur-Seine (Seine-Maritime)

Nouvelle- Aquitaine

Occitanie

Ancienne chapelle du château de Terride à Mirepoix (Ariège)

Basilique Notre-Dame du Rosaire de Prouilhe à Fanjeaux (Aude)

Tour de Clairvaux d’Aveyron (Aveyron)

Tour-pigeonnier du château de Cassagnoles (Gard)

Briqueterie Rondé-Oustau à Muret (Haute-Garonne)

Collégiale Saint-Pierre à La Romieu (Gers)

Domaine agricole de Mirabeau à Fabrègues (Hérault)

Jardin Henri Martin à Labastide-du-Vert (Lot)

Hôtel de Rouvière à Marvejols (Lozère)

Abbatiale Saint-Savin (Hautes-Pyrénées)

Forteresse de Salvaterra à Opoul-Périllos (Pyrénées-Orientales)

Moulin à vent et cabane de vigne à Florentin (Tarn)

Eglise Saint-Martin à Coutures (Tarn-et-Garonne)

Pays de la Loire

Ancienne chapelle Saint-Georges à Guémené Penfao (Loire-Atlantique)

La Maison Bleue à Angers (Maine-et-Loire)

Théâtre de Giuseppe Tribus à La Bazouge de Chémeré (Mayenne)

Jardins du château de Courtanvaux à Bessésur-Braye (Sarthe)

Clos du grand phare de l’île d’Yeu (Vendée)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le Paraïs - Maison de Jean Giono à Manosque (Alpes de Haute-Provence)

Chapelle Saint-Pierre du Bourget à Cervières (Hautes-Alpes)

Tour du monastère de l’île Saint-Honorat à Cannes (Alpes-Maritimes)

Eglise melkite Saint-Nicolas de Myre à Marseille (Bouches-du-Rhône)

Casa Nieves à Solliès-Toucas (Var)

Hôtel du Roi René à Avignon (Vaucluse)

Guadeloupe

Maison Boc à Grand-Bourg (Marie-Galante)

Martinique

Villa Saint-Cyr à Fort-de-France

Guyane

Ancien presbytère de Saint-Laurent-du-Maroni

La Réunion