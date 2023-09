Loto du patrimoine : découvrez les 100 sites retenus pour l'édition 2023

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce lundi les 100 nouveaux monuments retenus dans le cadre du Loto du patrimoine. Les sommes récoltées grâce aux jeux et tirages vont bénéficier à ces monuments en péril dans le cadre de rénovations.

Pour cette édition 2023 du Loto du patrimoine, la Française des jeux propose dès ce lundi une nouvelle édition du jeu à gratter Illiko Mission Patrimoine. Le ticket mettra en avant les 18 sites emblématiques sélectionnés dans les régions et il sera décliné en trois versions. Vendu 15 euros, il permettra aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million d'euros et la Fondation du patrimoine touchera 1,83 euro par ticket acheté.

La FDJ proposera également sept tirages Loto dont un Super Loto dans le cadre du dispositif Mission patrimoine. Les 4, 6, 9, 11, 13 et 16 septembre, les joueurs auront la possibilité de participer à un tirage Loto d'un montant de deux millions d'euros. L'État reversera 0,54 euro par grille jouée à la Fondation du patrimoine. Le vendredi 15 septembre, veille des Journées européennes du patrimoine, un Super loto de 13 millions d'euros minimum sera proposé. Chaque grille de trois euros jouée permettra de reverser 0,73 euro à l'opération.

Depuis 2018, plus de 125 millions d’euros ont pu être collectés pour soutenir le patrimoine en péril. Parmi les 762 projets sélectionnés depuis six ans, 245 sites ont d’ores et déjà été restaurés et 255 sont en cours de restauration.

La liste des 100 monuments

100 nouveaux sites ont donc été sélectionnés en 2023. Ils viennent s'ajouter aux 18 projets emblématiques déjà dévoilés en mars dernier.

Auvergne-Rhône Alpes :

Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg-en-Bresse (Ain)

Donjon du Petit Fourchaud à Besson (Allier)

Grange cistercienne fortifiée de Chabroulière à Planzolles (Ardèche)

Burons des Hautes Terres (Cantal)

Château de la Gabelle et sa bergerie à Ferrassières (Drôme)

Ancienne fabrique de la Galicière à Chatte (Isère)

Château de Villars à La Chapelle-Villars (Loire)

Eglise Saint-Philibert aux Estables (Haute-Loire)

Château Dauphin à Pontgibaud (Puy-de-Dôme)

Château de Rochebonne à Theizé (Rhône)

Chapelle de Ragès à Sonnaz (Savoie)

Observatoire du Mont Blanc - Chalet Vallot à Chamonix (Haute-Savoie)

Bourgogne-Franche-Comté :

Château de Bierre-lès-Semur au Val-Larrey (Côte-d'Or)

Temple luthérien d’Allenjoie (Doubs)

Lavoir - abreuvoir à Cressia (Juras)

Eglise abbatiale Notre-Dame du Pré à Donzy-le-Pré (Nièvre)

Eglise Saint-Symphorien à Marnay (Haute-Saône)

Auberge de la Croix Blanche à Châteauneuf (Saône-et-Loire)

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul à Thorigny-sur-Oreuse (Yonne)

Fort de la Justice à Belfort (Territoire de Belfort)

Bretagne :

Centre-Val de Loire :

Château de Sagonne (Cher)

Ancien presbytère de Miermaigne (Eure-et-Loir)

Usine électrique de Saint-Gaultier (Indre)

Communs du Château du Temple à Theneuil (Indre-et-Loire)

Ancienne auberge des Trois Canards à La Ferté-Beauharnais (Loir-et-Cher)

Moulin de Cepoy (Loiret)

Corse :

Magasin à poudre Nord de Bonifacio (Corse-du-Sud)

Eglise du couvent Saint-François à Nonza (Haute-Corse)

Grand-Est :

Blockhaus dit "Maison forte" de Mogues (Ardennes)

(Ardennes) Châtelet d’entrée du château de Dampierre (Aube)

Halle de Cheminon (Marne)

Jardins du château de Donjeux (Haute-Marne)

Halle sidérurgique Saintignon à Longwy (Meurthe-et-Moselle)

Maison du Pape Jules II à Verdun (Meuse)

Ancienne église protestante de Morhange (Moselle)

Ancienne ferme à Gries (Bas-Rhin)

Maison de Jean-Jacques Henner à Bernwiller (Haut-Rhin)

Immeuble dit "ancien hôpital" à Châtillon-sur-Saône (Vosges)

Hauts-de-France :

Tour d’aiguillage ferroviaire dite "la Florentine" à Buire (Aisne)

Hôtel de Ville de Bergues (Nord)

Four à chaux de la sucrerie de Francières (Oise)

Eglise Notre-Dame à Hesdin (Pas-de-Calais)

Galerie Jules Barni à Mers-les-Bains (Somme)

Île-de-France :

Décors intérieurs du Théâtre Daunou à Paris (Paris)

Eglise Saint-Rémi de Montévrain (Seine-et-Marne)

Caves Nord du parc du château de Maisons-Laffitte (Yvelines)

Kiosques du parc du Centre hospitalier de Bligny à Briis-sous-Forges (Essonne)

Boudoir de la Maison Masséna à Bagneux (Hauts-de-Seine))

Ancienne piscine Félix Faure à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Chapelle des Hôpitaux à Saint-Maurice (Val-de-Marne)

Hangar à bateaux de Pontoise (Val-d'Oise)

Normandie :

Eglise Notre-Dame-des-Victoires à Trouville-sur-Mer (Calvados)

Ancien baillage à Pont-de-l’Arche (Eure)

Pigeonnier et dépendances du manoir de Lanquetot à Portbail-sur-Mer (Manche)

Espace Marguerite de Lorraine et chapelle Saint-François de l’hôpital à Mortagne-au-Perche (Orne)

Eglise Sainte-Madeleine de La Bouille (Seine-Maritime)

Nouvelle-Aquitaine :

Maison du duc d’Epernon à Confolens (Charente)

Ruines de l’ancienne forteresse de Montguyon (Charente-Maritime)

Four à pain de Chaumeil (Corrèze)

Hôtel particulier à Felletin (Creuse)

Maison de la Boétie à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)

Cabane tchanquée n°3 à La Teste-de-Buch (Gironde)

Chapelle Notre-Dame-de-la-Course-Landaise à Bascons (Landes)

Église Saint-Léger à Couthures-sur-Garonne (Lot-et-Garonne)

Pont du fort du Portalet dit "pont d’enfer" à Etsaut (Pyrénées-Atlantiques)

Château Boucard à Ménigoute (Deux-Sèvres)

Forteresse de Berrye à Berrie (Vienne)

Pagode de l’étang de Jonas à Ambazac (Haute-Vienne)

Occitanie :

Site pastoral de Goutets au Port (Arriège)

Château de Bouisse (Aude)

Lotissement médiéval à Marcillac-Vallon (Aveyron)

Château du Cheylar d’Aujac (Gard)

Domaine du château d’Azas (Haute-Garonne)

Château de Flamarens (Gers)

Château Guillaume de Nogaret à Marsillargues (Hérault)

Moulin à eau d’Aulanac à Saint-Cirq-Lapopie (Lot)

Château de Cambiaire à Saint-Etienne-Vallée-Française (Lozère)

Eglise Saint-Pierre de Sarniguet (Hautes-Pyrénées)

Ancienne maternité suisse ou Château d’en Bardou à Elne (Pyrénées-Orientales)

Bastide des Vassals à Saint-Grégoire (Tarn)

Eglise Notre-Dame de Bouillac (Tarn-et-Garonne)

Pays de la Loire :

Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Moulin à farine de l’Agnelet à Reillanne (Alpes de Haute-Provence)

Château de Jarjayes (Hautes-Alpes)

Villa Le Rêve dite "Villa Matisse" à Vence (Alpes-Maritimes)

Tour Sarrasine - Chapelle Notre-Dame de Vie à Vitrolles (Bouches-du-Rhône)

Moulin à huile du Pré-Conduit à Bargemon (Var)

Site du Château à Cadenet (Vaucluse)

Guadeloupe :

Clocher de l’église Saint-Hyacinthe à Capesterre Belle-Eau

Martinique :

Moulin hydroélectrique au Gros-Morne

Guyane :

Église Saint-Dominique à Roura

La Réunion :