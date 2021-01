Loto du patrimoine : 214 000 € pour l'église d'Asnières-sur-Vègre

Depuis près de quarante ans, la commune cherchait à protéger ces peintures murales du XIIIe siècle qui valent à l'église son classement aux monuments historiques. Grâce un ultime coup de pouce, le projet est enfin sur le point d'aboutir. Celui-ci est venu de la fondation du patrimoine, qui avait déjà annoncé la sélection du site parmi les bénéficiaires de son loto 2020. On sait désormais qu'elle versera 214 000 €. "Une très bonne nouvelle qui va nous permettre de lancer les travaux", se réjouit le maire, Jean-Louis Lemarié.

Pour y parvenir, il fallait en effet beaucoup d'argent : 1,2 million d'euros. Le ministère de la Culture (50 %), la région (15 %) et le département (15 %) avaient bien promis des subventions, mais il restait encore 20 % à charge de la commune. Soit environ 250 000 € : une somme faramineuse pour un village de 400 âmes au "budget serré", souligne le maire. Et qui va donc être presque entièrement couverte grâce à la fondation.

Des travaux prévus sur quatre ans

Prévus sur quatre ans, les travaux viseront d'abord à préserver le bâtiment et ses murs de toute humidité grâce à l'assainissement, à la réfection de la couverture et à l'installation de gouttières dignes de ce nom. Quelques travaux sur la charpente seront ensuite menés pour consolider l'ensemble, avant de plancher sur les fameuses peintures, exposées à l'air libre depuis leur découverte, sous une couche de chaux, en 1951. "Il ne s'agira pas de découvrir de nouvelles peintures, précise Jean-Louis Lemarié, mais d'assurer la conservation de celles qui sont apparentes pour les générations futures. Peut-être d'en restaurer certaines, par endroits mais c'est ça l'idée."

Une dernière tranche de travaux permettra ensuite de les mettre en valeur, notamment grâce à l'installation d'éclairages adéquates, et d'améliorer la sécurité, la circulation et l'accessibilité notamment pour les personnes à mobilité réduite. La mairie va désormais pouvoir s'attacher à boucler les dossiers de subvention dans l'espoir de lancer les travaux "vers la fin de l'année". De quoi parfaire, d'ici 2025, l'offre touristique et patrimoniale de l'un des plus beaux villages de France, après la rénovation d'un autre de ses joyeux, le manoir de la Cour, ouvert au public depuis 2015.