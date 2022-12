Loto du patrimoine : 300 000 euros pour la Maison Berweiller à Sierck-les-Bains

La Maison Berweiller à Sierck-les-Bains (Moselle) recevra 300 000 euros d'aide de la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern. Au total, 100 sites remarquables ont été sélectionnés , pour recevoir 20,1 millions d’euros, débloqués grâce au Loto du patrimoine.

ⓘ Publicité

Le Ministère de la culture avait classé cette maison de drapier au titre des monuments historiques au mois de février, expliquant : "L’édifice, fragilisé par la destruction d’une maison mitoyenne dans les années 1950, souffre d’un manque récurrent d’entretien. Il a fait l’objet d’un arrêté de péril pris en 2019 par la commune, qui envisageait alors de procéder à une démolition de l’édifice". À l'époque, ajoute le Ministère, des associations de défense du patrimoine s'étaient mobilisés contre cette menace de démolition.

300 000 euros pour Sierck-les-Bains

La Fondation du patrimoine débloque donc 300 000 euros pour restaurer cette maison : "un des rares témoins des maisons de marchands édifiées à Sierck-les-Bains entre le milieu du XVIe et le début du XVIIe siècle", précise la Fondation, qui évoque, un "bâtiment d’exception, il a conservé son aspect d’origine avec sa belle façade et sa porte d’entrée dotée d’un décor soigné. La bâtisse était composée de deux corps, séparés par une cour avec un puits. En 1931, la cour fut ouverte et transformée en pièce d’habitation. La boutique du drapier se situait au rez-de-chaussée tandis que les habitations occupaient les étages".

Dès 2021, des travaux d’urgence de mise hors d’eau et d’étayage ont été réalisés avec la DRAC, pour sécuriser le site. En 2023, l'aide de la Fondation du patrimoine, qui vient s'ajouter aux aides publiques, doit permettre d'avancer dans les travaux, pour sauver ce bâtiment rare.