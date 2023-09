Loto du patrimoine : 330.000 euros pour la restauration du moulin du Pavé dans le Maine-et-Loire

Pour la région Pays de la Loire, c'est le moulin du Pavé dit de Brissac aux Garennes-sur-Loire près d'Angers qui avait été sélectionné pour faire partie des sites emblématiques de la Mission patrimoine, pilotée par l'animateur Stéphane Bern. Une aide de 330.000 euros est accordée pour démarrer des travaux qui concerneront la toiture en lauzes d'ardoise, les ailes et le mécanisme pour le remettre en marche.

Philippe Cauwel est le propriétaire du moulin du Pavé et président d'une association de sauvegarde du patrimoine local : "Ce moulin est un des très nombreux moulins d'Anjou, la région où il y avait le plus de moulins en France au début du 19e siècle. Ce moulin date de 1580, sous Henri III, il en a vu des crises et de l'Histoire de France. Il a tourné jusqu'en 1949 et puis il n'a plus été utilisé, il s'est fortement dégradé". Une collecte de dons est par ailleurs en cours.