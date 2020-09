Loto du patrimoine : aidé en 2018, le pigeonnier de Fourquevaux est aujourd'hui sauvé

Emmanuel Macron est dans le Gers ce vendredi à Condom, avec Stéphane Bern. Les deux hommes viennent visiter l’Hôtel de Polignac, restauré grâce au Loto du Patrimoine. Un Loto qui vient d’être lancé pour la troisième année consécutive, et qui a permis d'aider plusieurs sites d'Occitanie depuis 2018. La plupart des chantiers de restauration sont en cours, comme au château de la Salvetat-Saint-Gilles (Haute-Garonne), à l’ouest de Toulouse, où la toiture est en train d'être achevée.

C'était une ruine

D’autres sont déjà terminés, comme le pigeonnier de Grubel à Fourquevaux (Haute-Garonne). Une tour en briques roses du XVIIe siècle, qui s'élève au milieu des champs du Lauragais, avec près du toit une frise en faïence. En le voyant aujourd'hui, difficile d'imaginer son état de décrépitude, avant restauration. "C'était une ruine" se souvient Christian Domengeau Viguerie, le propriétaire, qui n'avait pas les moyens de le restaurer à lui tout seul : "il n'y avait plus de toit, et les gravats avec la pluie et le vent d'autan coulaient au milieu du pigeonnier. Il y avait un gros tas de terre, de soixante centimètres à peu près. De gros gros travaux.".

Le pigeonnier n'avait plus de toit, et nécessitait d'importants travaux. - Association Mémoire et Patrimoine Fourquevaux

Un des plus petits projets soutenus

Voilà une dizaine d’années que l’association voulait restaurer le pigeonnier. Contact avait déjà été pris avec la Fondation du patrimoine et le Département de la Haute-Garonne. Puis le loto du patrimoine est arrivé, une vraie belle surprise pour Jean-Claude Feaugas, le président de l'Association Mémoire et Patrimoine Fourquevaux : "c'était, je pense, le plus petit projet de France. Donc nous avons été très étonnés. Surtout qu'il n'y avait que trois pigeonniers cette année là qui avaient été pris en charge".

Plus de la moitié des frais ont été pris en charge par la Mission Bern

L’appui du Loto a d'ailleurs tout accéléré explique Jean-Claude Feaugas : "non seulement il nous a beaucoup apporté, mais il nous a apporté l'essentiel ! Car plus de la moitié des frais ont été pris en charge par la Mission Bern". Sur 45.000 euros de chantier, le loto en a ainsi apporté 23.000. Le département de la Haute-Garonne a donné 17.000 euros. Le reste, 5.000 euros, est venu des dons de particuliers et entreprises. Ensuite tout est allé très vite. "Dès qu'on a su que c'était octroyé, on a déclenché les entreprises qui sont venus très très rapidement, début mars 2019. Ca a été terminé le 17 juillet 2019" raconte le président de l'association.

Depuis, on peut visiter le pigeonnier avec les bénévoles de l'association. Et pour la première fois ce week-end, il participe aux journées du patrimoine. Des visites sont organisées samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre à 15h.