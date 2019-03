Loto du patrimoine : au moins deux sites candidats dans les Landes

Dans les Landes, au moins deux sites ont fait acte de candidature pour la mission Bern et espèrent bien pouvoir profiter de la manne du Loto du Patrimoine, acte 2. Il s'agit de la chapelle Notre-Dame des cyclistes à Labastide-d'Armagnac et de l'atelier de finition de la Forge à Brocas-les-Forges.

Département Landes, France

La première édition du Loto du Patrimoine, sous le patronage de Stéphane Bern, avait connu un vif succès, permettant à la Française des Jeux de verser 22 millions d'euros à la Fondation du Patrimoine. Pour "l'an 2 de la Mission Patrimoine", 118 monuments en péril doivent être désignés prochainement.

Plus de 3.000 sites ont postulé. Parmi eux, au moins deux sites landais ont fait acte de candidature : l'atelier de finition de la Forge à Brocas-les-Forges et la chapelle Notre-Dame des cyclistes à Labastide-d'Armagnac.

Des projets populaires

Ces deux projets tiennent particulièrement à cœur à Jean Mortier. Ce délégué de la Fondation du Patrimoine dans les Landes a été marqué par le dynamisme des bénévoles : "On sent un vrai élan et on a envie d'aider ces gens qui donnent de leur temps pour mettre en valeur notre patrimoine à tous."

"On est sur deux projets qui sont proches de la culture populaire des métiers d'autrefois" explique Jean Mortier. "Brocas a une très très belle forge qui a été construite en 1833, et puis il y a l'atelier de finition, le local de travail des ouvriers. C'est un lieu très important, un très long bâtiment que l'on peut voir sur la place du village à côté de la forge, qui est très beau, mais qui malheureusement est en train de s'écrouler. On voudrait _le sauver pour en faire ensuite un musée_, car il y a le site de la forge de Brocas, qui est très beau, mais il y a 500 pièces de musée qui sont aujourd'hui dans une petite minoterie, un peu à l'étroit pour le public" rajoute le délégué de la Fondation du Patrimoine dans les Landes.

La chapelle des cyclistes a besoin de travaux

Pas de rénovation de château dans les Landes mais des projets populaires. C'est le cas du projet concernant la chapelle Notre-Dame des cyclistes à Labastide-d'Armagnac et c'est ce qui plait à Jean Mortier : "Le Tour de France s'y est arrêté plusieurs fois. C'st le seul lieu d'exposition de maillots de cyclistes amateurs et professionnels, il y en a plus de 700, des vélos... Des trophées, des médailles, des photos, des documents sur l'histoire du cyclisme. Malheureusement, aujourd'hui, _le bâtiment souffre de problèmes de termites, d'infiltrations sur les façades extérieures, à l'intérieur. Tous les objets sont en péril._"

L'humidité sur les murs intérieurs de la chapelle Notre-Dame des cyclistes à Labastide-d'Armagnac © Radio France - Lou Bourdy

Notre-Dame des cyclistes n'a pas été restaurée depuis plus de 30 ans, explique Claude Nadeau. Le président de l'association Des Amis de Notre-Dame des cyclistes fait la visite : "Toutes les eaux qui tombent nous abîment les fondations et les murs. A l'intérieur c'est pire !" C'est vrai qu'à peine la porte ouverte, une forte odeur de moisissure prend au nez. "Regardez les murs ! Comment ils sont ! Et regardez comment ça se casse la pipe ! Il y a une telle humidité au nord, que c'est rentré dans les murs et regardez dans quel état c'est !" se désole Claude Nadeau. Fissures, champignons, pourriture. "On nettoie deux fois par an, mais c'est toujours pareil..."

Le président de l'association Des Amis de Notre-Dame des cyclistes espère maintenant que la candidature du site landais sera retenue au Loto du patrimoine, pour préserver ce lieu historique et touristique.

Des infiltrations à l'intérieur de la chapelle, mais aussi sur les murs extérieurs © Radio France - Lou Bourdy