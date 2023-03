VIDÉO - Loto du patrimoine : découvrez les 18 sites emblématiques sélectionnés pour l'édition 2023

Un institut de biologie marine, une ancienne sucrerie, des édifices religieux, un atelier de vitraux ou de poterie : la Fondation du patrimoine a choisi 18 nouveaux sites de métropoles et d'outre-mer pour l'édition 2023 du Loto du patrimoine, révèle le ministère de la Culture ce jeudi. Les sommes récoltées grâce aux jeux et au tirage contribueront à la rénovation de ces monuments en péril. C'est la sixième édition de la Mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, confiée à l'animateur Stéphane Bern.

"Pour cette 6e année du loto patrimoine, ces 18 nouveaux sites emblématiques reflètent une fois encore la diversité de notre précieux patrimoine", explique Stéphane Bern.

Plus de 750 sites aidés en cinq ans

Selon le ministère de la Culture, ce loto exceptionnel a déjà aidé "762 sites pour leurs travaux de restauration, dont 108 projets emblématiques du patrimoine régional et 654 sites départementaux. Aujourd’hui, plus de 60% sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être. 230 sont terminés, et 240 chantiers sont en cours".

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak salue la portée du Loto du patrimoine, "un formidable catalyseur de mobilisation citoyenne. Derrière chaque site sauvé, ce sont des habitants engagés qui se battent pour faire revivre leur patrimoine", explique-t-elle.

Les 18 sites sélectionnés par région

Auvergne-Rhône-Alpes : Abbaye de Saint-Antoine à Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère)

Bourgogne-Franche-Comté : Ancienne cathédrale Saint-Vincent à Mâcon (Saône-et-Loire)

Bretagne : Château de Montmuran aux Iffs(Ille-et-Vilaine)

Centre-Val de Loire : Ateliers Lorin à Chartres(Eure-et-Loir)

Corse : Maison de Colomba à Fozzano(Corse-du-Sud)

Grand Est : Maison-atelier de potier Wingerter-Ruhlmann à Betschdorf (Bas-Rhin)

Hauts-de-France : Chartreuse Notre-Dame-des-Prés à Neuville-sous-Montreuil(Pas-de-Calais)

Ile-de-France : Site archéologique gallo-romain à Châteaubleau (Seine-et-Marne)

Normandie : Synagogue d’Elbeuf(Seine-Maritime)

Nouvelle-Aquitaine : Abbaye Saint-Jean à Sorde-l’Abbaye(Landes)

Occitanie : Pont-aqueduc romain à Ansignan (Pyrénées-Orientales)

Pays de la Loire : Moulin du Pavé dit « de Brissac » aux Garennes-sur-Loire(Maine-et-Loire)

Provence-Alpes-Côte d’Azur : Institut de biologie marine Michel Pacha à La Seyne-sur-Mer(Var)

Guadeloupe : Ancienne sucrerie de l’Habitation Belleville à Trois-Rivières

Martinique : Hôtel de Ville à Saint-EspritGuyane•Eglise Saint-Antoine-de-Padoue à Saül

La Réunion : Ancienne chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc à Saint-André

Mayotte : Ancienne préfecture - Maison des Gouverneurs à Dzaoudzi

