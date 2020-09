Loto du patrimoine : deux ans après, les travaux n'ont toujours pas commencé au lavoir de Lormont

Stéphane Bern au secours de la collégiale d'Uzeste, dans le Sud-Gironde ! L'animateur a sélectionné, via les "Missions Bern", la collégiale Notre-Dame pour rénover sa flèche, parmi les 101 sites retenus en France, dévoilés ce lundi. Le principe est simple : sur un ticket de loto du patrimoine d'une valeur de 15 euros, 1,76 € est reversé aux 101 sites sélectionnés, qui se partagent le gâteau. La Mission Bern 2020 est la troisième du nom, et la collégiale d'Uzeste est donc le troisième monument girondin a être aidé, après le château d'eau Le Corbusier de Podensac en 2019, et le lavoir de Lormont, en 2018. Et dans ce dernier monument... les travaux n'ont toujours pas commencé.

Le lavoir Blanchereau de Lormont s'abîme, au fur et à mesure, à cause du temps... Et des pigeons. © Radio France - Thomas Coignac

A Lormont, les travaux retardés par un appel d'offres infructeux, et par le confinement

"C'est effectivement très long, reconnaît Michel Kappelhoff-Lançon, le délégué de la Fondation du patrimoine en Gironde. Le premier appel d'offres lancé par la commune a été infructueux, il a fallu en relancer un. Le confinement a pesé très lourd, on ne ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, les lots sont attribués et je pense que les travaux vont commencer rapidement, à mon avis, d'ici la fin de l'année". Ils devraient s'achever en un an, soit trois ans et demi après la sélection du lavoir par la mission Bern.

Au 19e siècle, une maison a été partiellement bâtie au-dessus du lavoir, ce qui lui donne une forme de crypte. © Radio France - Thomas Coignac

Une situation qui ne ravit pas les porteurs du projet, l’association Les amis du vieux Lormont. Mais son président, Igor Pavlata le prend avec philosophie. "On est toujours un peu pressés, dit-il, mais je sais par expérience que ça ne marche pas toujours aussi vite, quand on a des marchés sur des bâtiments publics. Je sais que l'opération est lancée, que l'Etat, à travers la Fondation du patrimoine, la mission de Stéphane Bern va suivre le dossier. Et ça, ça me rassure". Un suivi qui est aussi économique : entre l'argent mis par les mécènes de la fondation du patrimoine, la collecte auprès du public et la Mission Bern, la Fondation du patrimoine signera un chèque de plus de 112 000 euros pour rénover le lavoir, sur les quelque 250 000 du projet.

112 000 euros fléchés, aucun versé

Mais pour l'instant, aucun euro n'a été versé, explique Michel Kappelhoff-Lançon qui précise que "l'argent est pour l'instant fléché. Mais il ne sera versé que quand les factures auront été signées. On ne débloque jamais les sommes, sans que l'on aie la certitude que le travail ai été fait et bien fait. Nous demandons la validation de l’architecte des bâtiments de France, qui suit cette commune, pour s'assurer que tout a été bien fait".

Michel Kappelhoff-Lançon de la Fondation du patrimoine et Igor Pavlata, des Amis du vieux Lormont sonr les deux personnes parmi les plus impliquées dans le projet de rénovation. © Radio France - Thomas Coignac

Bien faire, pour Les amis du vieux Lormont, cela signifierait rénover, mais sans dénaturer ce lavoir dont les premières traces remontent au XIVe siècle. Particulièrement actif au XIXe, lorsque les marins des chantiers navals de Lormont venaient y faire laver leur linge, il était aussi, à l'époque, utilisé par les Bordelais, qui n'avaient pas de lavoir dans leur ville, là où Lormont en comptait sept. A cette époque, une maison a aussi été construite au-dessus du lavoir, ce qui lui donne un aspect de crypte.

L'idée, c'est de le refaire, "pareil, plus propre, mais surtout pas plus neuf", résume Igor Pavlata, qui décrit des travaux qui commenceront par la façade, puis se dirigeront vers les murs, abîmés par la mousse, le lichen et les pigeons. Il y a aussi de l'étanchéité à refaire, puisque de l'eau s'infiltre un peu partout. "Ce n'est pas du Viollet-le-Duc, mais ça y ressemble. C'est pierre par pierre qu'il faudra bien choisir."Si le chantier n'a effectivement pas le même retentissement que Notre-Dame-de Paris, il s'agit de proposer aux scolaires et aux Lormontais qui viennent visiter le lavoir, en plein cœur du vieux Lormont, un portrait fidèle de ce lavoir de Blanchereau, tel que l'avaient devant leurs yeux les lavandières, qui ont utilisé ce lavoir entre pendant cinq siècles.