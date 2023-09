Loto du patrimoine : deux monuments du Poitou retenus pour l'édition 2023

Forteresse de Berrye et le Château Boucard sont retenus dans la Vienne et les Deux-Sèvres pour ce Loto du patrimoine 2023.

Le Château Boucard dans les Deux-Sèvres et la Forteresse de Berrye dans la Vienne . Voilà les deux monuments en péril du Poitou retenus cette année pour le grand Loto du patrimoine 2023. Grâce à la vente des tickets qui débute ce lundi et aux sous récoltés, ils pourront avec les 98 autres sites choisis partout en France, engager des rénovations pour sauver leurs sites.

"Sinon, le bâtiment deviendrait une ruine"

"C'est pas une bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle pour sauver le bâtiment", réagit ce lundi le maire de Ménigoute Didier Gaillard, après avoir appris la sélection du Château de Boucard . Surtout qu'il y a urgence pour rénover l'édifice. "Sinon, le bâtiment deviendrait une ruine, et ce serait bien dommage. Le sauver et le faire revivre, c'est très important et très bien pour les Deux-Sèvres", ajoute l'édile. Les travaux devraient coûter deux millions d'euros à la mairie, qui espère récolter un maximum via le Loto du patrimoine.

Même réaction du côté de la Vienne. *"La Forteresse de Berrye (à Berrie) est un lieu assez extraordinaire puisqu'il s'agit d'une forteresse médiévale posée sur un piton rocheux avec des douves sèches et des caves troglodytiques", explique Isabelle Soulard, délégué départementale adjointe à la fondation du patrimoine.