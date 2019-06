Loto du patrimoine : deux nouveaux sites retenus dans le Berry

Châteauroux, France

La fondation du patrimoine a donc levé le voile ce mardi sur les 103 monuments retenus pour le Loto du patrimoine 2019 ; ces monuments viennent compléter la liste des 18 sites emblématiques connus depuis le mois de Mars. Dans le Berry, deux nouveaux sites ont été retenus : la Chapelle du château de Greuille à Sassierges-Saint-Germain. "Sous le règne d’Henri IV, il s'agissait d'une petite maison forte entourée de fossés, dont il subsiste les pavillons d'entrée et les douves" précise sur son site la fondation du patrimoine. Ce château fut acquis en 1699 par la famille du Général Bertrand, fidèle de Napoléon et figure emblématique de Châteauroux. La chapelle, bénie en 1744, est un témoignage emblématique et typique des chapelles berrichonnes avec une avancée couverte, appelée caquetoire, qui permettait aux paroissiens de discuter à l'abri à la sortie de l'office. Les travaux visent à consolider les murs, ravaler les façades, reprendre la charpente et la toiture (inexistante sur une partie) ou encore restaurer les vitraux. Selon Christine Eumont-Camus, la propriétaire du château contactée par France Bleu Berry, le montant des travaux s'élève au moins à 80 000 euros.

Christine Eumont-Camus : "C'est un lieu qui a été laissé à l'abandon : on ne pouvait pas faire autrement que de se faire aider" Copier

Chapelle du Château de Greuille à Sassierges-Saint-Germain - Site internet de la Fondation du Patrimoine

Dans le Cher, c'est la grange pyramidale de Récy à Vinon, qui a été retenue pour ce loto du patrimoine 2019. "Vinon est une des communes du canton de Sancerre les moins peuplées. L’habitat y date en majorité de la seconde moitié des XIXe et XXe siècles, mais les vestiges d’une architecture plus ancienne, du XVe au XVIIIe siècle, sont encore bien représentés : le château, l’église, la grange aux dîmes de Bannon et la grange du domaine de Récy, de 1615." Il ne reste actuellement qu’une quinzaine de ces granges typiques du Pays Fort et celle-ci est la seule existante à deux entrées. Emblèmes du Pays Fort et de son bocage, elles impressionnent par la hauteur de leur faîtage (de 12 à 15 m) et la pente de leur toit à quatre pans. Leur particularité est l’absence de mur porteur, les pans s’appuyant sur des poutres qui se rejoignent en un faîtage pointu. Ici, les travaux visent à restaurer la toiture fortement détériorée. La charpente devra être aussi renforcée sans oublier quelques travaux de maçonnerie pour reprendre le muret à gauche des entrées.

Grange pyramidale du domaine de Récy à Vinon - Site Internet de la Fondation du Patrimoine

La fondation du patrimoine soutient deux autres projets dans l'Indre : la Porte de Champagne à Levroux et le château de Châtillon-sur-Indre. Dans le Cher, il s'agit de l'abbaye cistercienne de Fontmorigny à Menetou-Couture et l'abbaye de Loroy, à Méry-ès-Bois.