Loto du patrimoine : deux nouveaux monuments berrichons sélectionnés

Un monument dans le Cher, un autre dans l'Indre. Le Loto du patrimoine 2020 ne fait pas de jaloux en Berry. 101 nouveaux monuments touristiques ont été sélectionnés. Ils bénéficieront des recettes collectées par la vente des jeux de grattage en vente depuis lundi 31 août et les cinq tirages du loto prévus les 9, 12, 14, 16 et 19 septembre.

Deux sites berrichons en péril retenus par le Loto du patrimoine

Dans le Cher, c'est la serre du château de Savoye à Villabon qui a été sélectionnée. Les quatre colonnes de cette structure monumentale sont fissurées et n'assurent plus leur rôle porteur. L'accumulation d'eau et le gel ont causé ces fissures. L'édifice est en péril. En cas de vent violent, le dôme peut s'effondrer, précise la Fondation du Patrimoine. Grâce aux travaux, le site pourrait partiellement rouvrir et accueillir des visites, expositions et événements artistiques.

Dans l'Indre, le château de Lys-Saint-Georges a retenu l'attention des organisateurs du Loto du Patrimoine. La forteresse, probablement fondée au 13ème siècle, était à l'origine composée de 11 tours, de murailles et d'un pont-levis. Aujourd’hui subsistent le pont dormant, l'ancien châtelet d'entrée, le donjon ovale, le logis et le jardin.

Au mois de juin, 18 premiers monuments avaient été choisis par la Mission Bern. La grange pyramide de Jars, dans le Cher, avait été sélectionnée.