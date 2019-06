Loto du patrimoine : voici les deux nouveaux sites retenus en Pays de Savoie

Le château de Ripaille à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) et l'église Saint-Saturnin de Saint-Sorlin d'Arves (Savoie) sont les deux sites des Pays de Savoie retenus pour le prochain loto du patrimoine. La Fondation du patrimoine a dévoilé la liste ce mardi.

121 monuments ont été finalement retenus pour le loto du patrimoine 2019. En plus des 18 sites emblématiques connus depuis le mois de mars, 103 autres ont été dévoilés ce mardi après-midi par la Fondation du patrimoine.

Sur les 1.300 sites français qui ont fait acte de candidature, deux sont retenus en Pays de Savoie. Il s'agit du château de Ripaille à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) et de l'église Saint-Saturnin de Saint-Sorlin d'Arves (Savoie).

Le château de Ripaille à Thonon-les-Bains

Le château de Ripaille, dont la construction initiale date du 15ème siècle, s'étend sur 120 hectares au bord du Léman. Aujourd'hui, des visites et des événements y sont organisés, mais l'état de péril est déclaré selon la Fondation du patrimoine, qui espère récolter plus de 38.000 euros pour lutter contre "de nombreuses infiltrations d'eau qui commencent à porter atteinte à la toiture".

Le chateau de Ripaille à Thonon-les-Bains - Capture d'écran fondation-patrimoine.org

Les travaux prioritaires concernent la restauration complète de la charpente et de la couverture.

L'église Saint-Saturnin de Saint-Sorlin d'Arves

Le second site retenu en Pays de Savoie pour cette deuxième édition du loto du patrimoine est l'église Saint-Saturnin de Saint-Sorlin d'Arves en Maurienne. L'édifice de style baroque, construit en 1603, fut consacré à St-Saturnin, protecteur des bêtes en pâture. Il fait partie des 27 sites religieux de la liste, ce qui représente un peu moins d’un quart du total. Aujourd'hui, les toitures sont fortement dégradées.

L'église Saint-Saturnin à Saint-Sorlin d'Arves - Capture d'écran fondation-patrimoine.org

Tirage spécial le 14 juillet

Le tirage spécial destiné à financer la restauration de ces monuments aura lieu le 14 juillet. La Française des jeux lancera par ailleurs en septembre deux jeux à gratter, un à 15 euros et un autre au prix plus abordable de 3 euros. Sur les 103 sites sélectionnés, 44 ne bénéficient d’aucune protection de l'Etat, soit plus de 40% d'entre eux. Les autres sont protégés au titre de Monuments historiques.

L'an dernier, lors du premier loto du patrimoine, deux sites avaient été retenus en Pays de Savoie, le pont d'Evian (Haute-Savoie) et le chalet du Tour à Montsappey (Savoie).