Loto du patrimoine : en Isère, l'ancienne usine de soie de la Galicière à Chatte retenue par la mission Bern

Jean-Pascal et Nadia Crouzet n'en reviennent toujours pas. Ils ont appris quelques jours avant l'annonce officielle que leur propriété à Chatte, une ancienne fabrique de soie rachetée en 1997, était retenue par la mission Stéphane Bern pour être soutenue financièrement dans sa restauration.

Des machines conservées sur place, une richesse "unique"

"C'est une ancienne usine qui date de la fin du XVIIIe siècle et qui a la particularité d'avoir gardé toutes ses machines qui datent de la Révolution française", explique Nadia Crouzet. "C'est un site complet dans lequel il y a toute la production du fil de soie qui est présente : de la magnanerie, donc là où on élevait les vers à soie, en passant par la filature où on va faire un premier écheveau de soie, et ensuite les moulinages, dans lesquels on va tordre le fil pour lui donner sa résistance".

Le toit de la filature s'est effondré en janvier 2023, menaçant l'ensemble de l'édifice dont la restauration relève désormais de l'urgence. © Radio France - Bastien Roques

C'est notamment la présence des machines qui confère au site son caractère si précieux : "Les machines ont été spécialement conçues pour ce site. Elles n'ont été ni modernisées, ni changées depuis 1790. Les ateliers ont fermé après la première guerre mondiale et elles n'ont pas bougé, donc elles sont encore visibles aujourd'hui, ce qui est rare, unique en France voire en Europe".

Outre l'architecture, la présence des machines, un siècle après la fermeture de l'usine, constitue la vraie richesse de ce site. © Radio France - Bastien Roques

La toiture effondrée, d'importants travaux nécessaires

Il faut dire que la tâche est énorme. Si une partie du site a déjà été rénovée, accueillant aujourd'hui leur cabinet d'architecte, une maison d'hôte et bientôt un gite, une autre est encore largement délabrée, pour ne pas dire en ruine. Au bout du bâtiment principal, dans ce qui constituait la filature, le toit s'est effondré en janvier dernier, la végétation a envahi le sol. "La filature est l'un des bâtiments emblématiques du site parce que c'est celui qui a sa connotation industrielle la plus affirmée, d'une part parce qu'il a une grande cheminée, et d'autre part avec ses immenses verrières", expose Jean-Pascal Crouzet. "Aujourd'hui l'urgence est effectivement de remettre très vite un toit, reprendre la maçonnerie qui est très endommagée, et bien entendu la restauration de ces magnifiques verrières qui sont uniques et extraordinaires".

Il y a donc du travail et le temps presse. "Aujourd'hui le bâtiment menace de s'effondrer, donc je pense que c'est aussi cet aspect de péril qui a joué en faveur de la Galicière pour le prix de la mission Bern qui nous ravit, on a encore du mal à y croire, très honnêtement".

La grande cheminée est le vestige le plus évident du passé industriel de ce site. © Radio France - Bastien Roques

Une joie immense partagée par Nadia Crouzet, "d'une part pour le prix en lui-même, mais surtout pour la reconnaissance que cela implique. Cela fait plus de 20 ans maintenant que nous avons acquis ce site et que nous y travaillons de toutes nos forces et de toutes notre âme".

Une partie des bâtiments du site a déjà été restaurée, dont celle-ci qui abrite au rez-de-chaussée les machines, et à l'étage des logements rénovés. © Radio France - Bastien Roques

Créer un lieu d'accueil du public et d'exposition

Le but à terme : transformer cet espace du bâtiment en une sorte de petit musée. De nombreuses archives et pièces détachées ont été conservées, permettant de rendre compte de son histoire et de son fonctionnement. "Cette partie sera vraiment dédiée à l'accueil du public, pour avoir une très bonne compréhension de ce qui se passait sur ce site mais aussi sur tout le territoire, puisque la sériciculture , donc la culture des vers à soie mobilisait énormément d'énergie puisqu'il y avait beaucoup d'usines, ce dont on ne se rend plus du tout compte aujourd'hui", explique Jean-Pascal Crouzet. Le site, et en particulier la salle des machines, est régulièrement ouvert au public, comme prochainement lors des journées du patrimoine.

Les machines de moulinage, toutes en bois jusqu'à leurs engrenages, seront probablement dépoussiérées mais sont difficilement en mesure de refonctionner. © Radio France - Bastien Roques

Cout total des travaux pour la portion concernée : 1,9 millions d'euros. Difficile encore de savoir pour combien la mission Bern contribuera, un soutien qui devrait s'ajouter à ceux de l'Etat, de la Région et du Département. La mission Bern a aussi conseillé au couple d'organiser une collecte de dons en parallèle, qui devrait démarrer bientôt.