Loto du Patrimoine : il faut sauver le Viaduc des Fades

Les Ancizes-Comps, France

Dépasserons-nous les 22 millions d'euros générés l'an dernier lors de la première édition du Loto du Patrimoine ? Si les acteurs tablent sur 25 millions d'euros, les espérances seront fortes car il faut sauver les lieux emblématiques d'Auvergne. C'est en ce sens que la FDJ a publié une vidéo il y a quelques jours où l'on voit Stéphane Bern marcher sur le viaduc.

"Ce joyau de notre patrimoine est en danger car la corrosion attaque sa structure métallique. On peut encore arrêter ça. Notre patrimoine est une chance, alors jouons" encourage Stéphane Bern

75 centimes reversés par ticket à la Fondation du Patrimoine

Les tickets mis en vente ce dimanche coûte trois euros. "Sur ces trois euros, 75 centimes sont reversés à la Fondation du Patrimoine" explique Laurent Chevalet de l'association Sioule et Patrimoine, qui espère recevoir beaucoup d'argent de la FDJ afin de concrétiser son projet. "Cela a été long, on y a travaillé d'arrache pied, mais cela _nous a permis de présenter un projet touristique conséquent_" explique-t-il. D'ici 2020, un vélorail devrait être installé sur le Viaduc des Fades. L'objectif serait également d'acheter la gare des Ancizes afin d'y emménager pour y exposer 80 panneaux explicatifs sur l'histoire du Viaduc.

La mobilisation ne s'arrêtera pas ce dimanche, car il est toujours possible de souscrire sur le site de la Fondation du patrimoine pour sauver cet édifice historique. A ce jour, 119.258 euros ont été récoltés pour le viaduc des Fades, ce qui en fait le monument le plus prisé parmi les 18 sites emblématiques choisis par le Monsieur Patrimoine et son équipe. Il reste 63 jours avant la fin de la collecte. Le montant total sera dévoilé le 20 septembre prochain.