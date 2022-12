Loto du patrimoine : jackpot pour Froeschwiller et Altkirch

C'est un coup de pouce bienvenu pour la Maison Haas-Gilardoni à Altkirch (Haut-Rhin) et l'Église de la Paix de Froeschwiller (Bas-Rhin). La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ) leur attribue respectivement 190.000 euros et 100.000 euros, pour leur restauration. L'annonce a été faite par communiqué lundi 19 décembre.

ⓘ Publicité

"Monument emblématique de la période de l'annexion de l'Alsace-Moselle", l'Église de la Paix de Froeschwiller a été construite dans les années 1870 et est classé en péril imminent, selon la DRAC. La Fondation du patrimoine souligne que l'édifice n'a jamais bénéficié de travaux de restauration d'ampleur. Des analyses révèlent une défaillance des fondations, qui fissure les vitraux, ainsi que "de nombreuses traces d'infiltration".

Eglise de la Paix à Froeschwiller - Julian Perez - Fondation du patrimoine

Des sites à rénover ou reconstruire

La Maison Gilardoni à Altkirch, menacée un temps de démolition, doit quant à elle être reconstruite à l'identique, "en raison d'importants désordres structurels et d'une absence totale de fondation". Elle aussi a été construite dans les années 1870. Il s'agit d'une ancienne maison de gardien, construite en terre cuite, et affectée aux ouvriers de la glaisière qui approvisionnait les tuileries Gilardoni. "Sa reconstruction à l’identique permettra de faire redécouvrir tout un pan de l’histoire industrielle du sud de l’Alsace."

Maison Gilardoni à Altkirch - Commune d’Altkirch

Maison Gilardoni à Altkirch - Fondation du patrimoine

Depuis 2018, 21 projets alsaciens ont été sélectionnés par la Mission Patrimoine, pour un montant total d’aides représentant 2,16 millions d'euros. L'appel à candidatures pour le Loto du patrimoine 2023 est toujours en cours, il sera clôturé le 28 février.