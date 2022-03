Loto du patrimoine : l'intendance du Jardin des Plantes à Montpellier sélectionnée comme site emblématique

La liste des 18 monuments en péril retenus pour le Loto du patrimoine 2022 a été révélée par la Fondation du patrimoine, lundi 14 mars. Les sommes récoltées grâce à la vente des tickets et jeux à gratter "Mission Patrimoine" de la FDJ permettront aux sites de bénéficier d'une dotation pour aider à leur rénovation. La maison de l'intendance du Jardins des Plantes de Montpellier a été sélectionnée.

Le Jardin des Plantes de Montpellier est un jardin botanique universitaire fondé en 1593 par Henri IV. Sur ses 4,5 hectares, il réunit aujourd’hui plus de 2.000 espèces végétales cultivées à ciel ouvert et plus de 1.000 espèces cultivées sous serres. L’un de ses bâtiments, la maison de l'intendance, a été conçu pour abriter le logement de l’intendant et l’administration du jardin.

Le Jardin des Plantes bientôt inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO ?

La maison de l'intendance est, pour le moment, fermée au public. L'édifice tombe en ruines. Pourquoi le rénover ? Car c'est la condition nécessaire pour déposer une candidature pour que le Jardin des Plantes soit inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les travaux devraient débuter cette année et finir dans deux ans, en 2024. Ils permettront la réhabilitation de l’aile sud de l’intendance : parements extérieurs, clos et couvert, réaménagements intérieurs, réfection des menuiseries et consolidation des planchers.