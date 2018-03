La chapelle templière de Libdeau à Toul fait partie des onze édifices retenus en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges pour être restaurés grâce aux recettes du loto du patrimoine prévu en septembre prochain. "Une reconnaissance" selon l'association propriétaire des lieux.

Toul, France

Onze monuments ont été retenus en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges pour recevoir de l'argent issu du loto du patrimoine, un tirage spécial en septembre initié par Stéphane Bern à la demande d'Emmanuel Macron. Des monuments à restaurer plébiscités par les internautes et sélectionnés par l'animateur et la fondation du patrimoine. La première liste publiée dans l'hebdomadaire "Le Point" fait état de 250 monuments, choisis pour les 15 à 20 millions d'euros de recettes de ce loto du patrimoine.

"Une reconnaissance"

Parmi les bâtiments retenus, la chapelle templière de Libdeau à Toul. Un édifice du XIIe siècle que des passionnés, réunis en association, tentent de restaurer depuis 2012. Yolande Guerber, la présidente du comité pour l'étude et la restauration de la chapelle templière de Libdeau, estime que cela peut être un vrai coup de pouce :

Ca représente à la fois une reconnaissance et puis un encouragement, une véritable aide pour faire converger les partenaires sur ce projet là. Il y a des partenaires qui sont sensibilisés au projet mais cette visibilité de cette action de Stéphane Bern et de la fondation du patrimoine, c'est important [...] Ca va permettre de démarrer plus vite."

Il faut dire qu'il y a du travail. Installée au bord d'une départementale, la chapelle est en piteux état. Un toit métallique a été installé pour protéger la charpente qui risquait de s'effondrer. L'édifice est interdit au public et protégé par des grillages.

Un toit métallique protège la charpente © Radio France - Cédric Lieto

Mais le bâtiment est aujourd'hui sain et restaurable. A condition de réunir environ 1,3 millions d'euros pour solidifier l'édifice, refaire le sol, les vitraux, abattre un mur qui sépare deux parties de la chapelle et effectuer tout le travail archéologique sur place. Un très long travail, reconnaît Yolande Guerber :

C'est une montagne à soulever, oui. Donc il faut y aller pas-à-pas. Depuis 2012, nous n'avons pas arrêté. Chaque année, il y a eu une avancée donc nous sommes optimistes."

Les vitraux n'existent plus © Radio France - Cédric Lieto

Restaurer prendra du temps (l'association compte sur une dizaine d'années), coûtera cher mais ce ne sera pas de l'argent jeté par les fenêtres pour la présidente de l'association :

Ca fait partie de nos attaches, celui-ci comme d'autres. Donc c'est important. Si en plus, ça peut participer à l'activité sociale, économique, culturelle, ça crée du lien."

La chapelle de Libdeau pourra accueilllir des conférences, des concerts, elle inspire déjà une pièce de théatre montée en ce moment avec la MJC de Toul, preuve que cette histoire est bien vivante.

Les autres monuments retenus en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges :