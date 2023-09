Loto du Patrimoine : La Maison de la Boétie à Sarlat, sélectionnée pour être restaurée

L'un des monuments les plus célèbres de Sarlat, la Maison de la Boétie , pourrait bientôt rouvrir au public. Ce lundi 4 septembre, la Mission du Patrimoine a révélé les 100 monuments qui vont recevoir un soutien financier du Loto du Patrimoine. Il y en a un par département.

La Maison de La Boétie appartient à la Ville de Sarlat et abrite le service du patrimoine

En Dordogne, c'est donc la Maison de la Boétie, à Sarlat, qui a été choisi cette année. Un hôtel particulier, face à la cathédrale, dans lequel est né Etienne de la Boétie, en 1530. Ce philosophe et magistrat était un ami de Montaigne. Il est aussi "auteur du Discours de la servitude volontaire, qui a renouvelé la pensée démocratique", explique la fondation patrimoine.

Fenêtre ornée de pilastres à arabesques - Ville de Sarlat

C'est son père, Antoine de la Boétie, qui a fait "construire la maison dans le style de la Renaissance italienne, mis à la mode par François 1er : pilastres à arabesques et à médaillons, pignon à redents sculptés, décor architectural de putti", poursuit la présentation de la Fondation Patrimoine.

"Les deux façades sont dans un état médiocre"

L'immeuble a été classé en 1889. A l'intérieur, il possède une cheminée Renaissance. les combles et leurs charpentes sont aussi authentiques. Au dessus, une toiture en Lauze dont certaines pierres doivent être remplacées.

Le toit de la maison de la Boétie est en Lauzes - Mathieu Anglada

La Fondation du Patrimoine liste certains des travaux nécessaires : "Les deux façades sont dans un état médiocre. Elles vont être nettoyées et repeintes. Sur le toit, un démoussage, un nettoyage des chapiteaux, un remplacement de lauzes et une reprise de solins et de rives sont notamment prévus. Il faut aussi isoler les combles, consolider les systèmes de récupération et d’évacuation des eaux pluviales, restaurer les menuiseries (boiseries, peinture, serrurerie) et changer l'éclairage."

Le montant des travaux s'élève à 716.000 euros. Ils débuteront en janvier 2024 et devraient durer un an.

Dès ce lundi 4 septembre, la Française des Jeux propose une nouvelle édition du jeu à gratter illiko Mission Patrimoine. "Vendu 15 €, il permettra aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million €. 1,83€ par ticket sera reversé à la Fondation du patrimoine."