Loto du patrimoine : la restauration de la forteresse troglodyte d'Aiglun se précise

Ce mercredi 27 avril marque le lancement d'une souscription entre la commune d'Aiglun et la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la Forteresse troglodyte. Une convention permise par la Fondation du patrimoine.

On vous en avait parlé il y a environ un an. Le loto de patrimoine va bénéficier à la forteresse troglodyte d'Aiglun pour permettre sa restauration. Ce mercredi 27 avril, la fondation du patrimoine, qui fait l'intermédiaire pour distribuer l'argent du loto, signe une convention avec la commune d'Aiglun pour mettre les choses en place. Le début des travaux est attendu au printemps.

Pour restaurer le site il faut plus de 420 000 euros. On ne sait pas encore combien a pu apporter les billets du loto qui ont été vendu cet hiver pour sauver ma forteresse qui daterait du XIV - XVe siècle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces travaux sur la forteresse permettront un accès sécurisé et une consolidation de ses éléments remarquables. Ils porteront aussi sur le débroussaillage du site, puis sur la purge et la sécurisation de la falaise. Les vestiges seront confortés et des gardes corps seront posés ainsi qu'un balisage.