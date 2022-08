Loto du patrimoine : La tour-monastère de l'Île Saint-Honorat sélectionnée pour les Alpes-Maritimes

La tour-monastère de l'Île Saint-Honorat est donc l'heureuse élue de Loto du Patrimoine crû 2022 dans les Alpes-Maritimes. Le monument, en travaux depuis 2020, va bénéficier d'une partie des fonds récoltés lors de cette opération menée par la FDJ, soutenue par le Ministère de la Culture et porté par Stéphane Bern pour financer sa réfection.

Un chantier total estimé à 5,1 millions d'euros

Si on ne connaît pas encore le montant total que rapportera ce loto du patrimoine, on sait déjà qu'il sera loin de couvrir l'ensemble du coût des travaux, démarrés en 2020 et financé en partie par la ville de Cannes, le département, l'Etat et l'abbaye de Lérins. La vente des billets doit démarrer lundi prochain.

