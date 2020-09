Loto du Patrimoine : le château de Meung-sur-Loire parmi les 101 sites retenus, les tickets à gratter en vente

C'est la bonne nouvelle de la semaine : le château de Meung-sur-Loire fait partie des 101 sites en France retenus pour le Loto du Patrimoine 2020 (et les tickets à gratter). L'argent récolté permettra de rénover ces "monuments en péril", en l’occurrence le pavillon Sud du château loirétain.

La mise en vente des tickets pour le troisième Loto du patrimoine a démarré cette semaine. L'opération portée par l'animateur Stéphane Bern vise à récolter des fonds pour la restauration de 121 monuments français jugés “en péril”. Et le château de Meung-sur-Loire, dans le Loiret, fait partie des sites retenus.

Objectif : financer la rénovation du pavillon Sud du château de Meung-sur-Loire

Précisément, l'argent récolté servira à rénover le pavillon Sud de ce château, "en total péril actuellement". Il faut savoir que 3500 dossiers avaient été déposés pour bénéficier de ce loto du patrimoine : le château de Meung-sur-Loire (ouvert au public) fait donc partie des 101 heureux élus.

Des tickets à gratter et cinq tirages du loto

Les tickets de jeu à gratter "Mission Patrimoine" coûtent 15 euros, et une (petite) partie de cette somme (1,76 euro contre 1,52 les années précédentes) est reversée à la Fondation du Patrimoine. Le gain potentiel est donc de 1,5 millions d’euros. Les tickets sont déjà en vente chez les buralistes depuis lundi dernier

Mais en plus de ces tickets à gratter, plusieurs lotos seront organisé à partir du 9 septembre : les cinq tirages du loto auront lieu du 9 au 16 septembre, organisés par la Française des Jeux. Le prix d’une grille sera de 2 euros 20 et l’option "second tirage" sera accessible pour 82 centimes supplémentaires. Pour chaque grille achetée,54 centimes seront reversés à la Fondation du Patrimoine.

En 2019, près de 25 millions d'euros avaient été récoltés pour le patrimoine grâce à cette opération.