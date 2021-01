Loto du patrimoine : le château de Meung-sur-Loire va recevoir 148.000 euros !

C'est une excellente nouvelle pour le château de Meung-sur-Loire, dans le Loiret : la Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, va verser 148.000 euros pour participer au financement des travaux de restauration du pavillon Sud-Est. "On est très heureux !", réagit Xavier Lelevé, le propriétaire.

C'est un excellent cadeau pour les étrennes en ce début d'année 2021 pour le château de Meung-sur-Loire : la Mission Patrimoine, portée par l'animateur Stéphane Bern, annonce ce mercredi que le château loirétain va recevoir 148.000 euros dans le cadre du Loto du Patrimoine lancé en septembre, avec la Française des Jeux.

Xavier Lelevé, propriétaire du château de Meung-sur-Loire © Radio France - Marine Protais

"On est très heureux !", réagit le propriétaire des lieux Xavier Lelevé, interrogé par France Bleu Orléans : "on a reçu un coup de fil ce matin de la Fondation du Patrimoine". Cette somme va servir à financer une partie des gigantesques travaux de restauration lancés au château (pour un budget total de plus de 908.000 euros).

On va pouvoir changer les 24 immenses persiennes du pavillon Sud !"

"Avec cet argent, on va pouvoir restaurer nos vingt-quatre immenses persiennes situées sur le pavillon Sud du château, et comme ça en novembre prochain, tous les travaux devraient être terminés", se félicite Xavier Lelevé.

Toiture du pavillon sud du Château de Meung sur Loire © Radio France - Patricia Pourrez

Cette somme s'ajoute aux dotations de l'Etat, et aussi à l'argent de la collecte en cours lancée avec l'aide de la Fondation de France. Il s'agit d'une souscription auprès des entreprises et des particuliers, afin de recueillir les 74 000 euros nécessaires pour boucler le budget. Le principe est simple : chacun peut financer l'achat d'une ardoise, pour un montant de 30 euros, et y faire inscrire son nom ou celui de la personne de son choix. A ce jour, 71.000 euros ont déjà été versés.