Loto du Patrimoine : le château du Temple à Theneuil, dans le sud Touraine, fait partie des sites sélectionnés

La Mission patrimoine a livré son verdict ce lundi après-midi. Cette opération de sauvegarde du patrimoine portée par Stéphane Bern, et destinée, chaque année, à financer des travaux de restauration dans des sites sélectionnés partout en France, a fait connaître les 100 nouveaux monuments qu'elle va contribuer à rénover.

En Indre-et-Loire, un site a été choisi : le château du Temple de Theneuil, dans le sud Touraine. Ce château privé date du XIXe siècle. Construit en style néo-gothique, il domine la ville de l'Ile-Bouchard. Il a même été la propriété de la chanteuse Nana Mouskouri dans les années 80 !

Ses communs ont été construits en arc de cercle mais ils sont en bien mauvais état. L'argent de cette Mission patrimoine permettra donc de financer les travaux de leur toit, il s'agit de redresser la charpente et de poser une couverture en ardoises.

"Cette nouvelle est tout à fait bienvenue"

Un projet qui est en gestation depuis quelques années selon son propriétaire, Patrick-Yves Blanchard. Lui vit encore à Paris. Il a acquis le château en 2016 pour en faire sa résidence secondaire. "C'est un projet que j'ai lancé avant le Covid. Ensuite, il a fallu relancer tout ça avec les différents devis des artisans. Et dernièrement, on a eu encore un aléa avec l'élévation du prix des matières premières. Donc cette nouvelle d'être lauréat est tout à fait bienvenue ! On parle de sommes qui sont significatives. Et moi, je ne suis pas un riche héritier ou quelqu'un qui a gagné au loto. Donc chaque billet correspond à un effort de travail ou une économie, donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir mener à bien des travaux qui, sinon, auraient peut-être été un peu perturbés dans la chronologie de leur déroulement".

Les travaux porteront sur la toiture très dégradée des communs du château © Radio France - Mr Blanchard

"Ça veut dire que le patrimoine pourra être entretenu et valorisé"

Cette participation financière de la Mission Bern, c'est une très bonne nouvelle pour la maire de Theneuil, Nadège Arnault. "C'est un château qui a eu des propriétaires successifs qui s'y sont intéressés plus ou moins. Et aujourd'hui, nous avons un propriétaire qui s'engage dans la restauration de ce bâtiment". Elle se félicite que ce château ait été retenu par Stéphane Bern. "C'est une satisfaction parce que ça veut dire que le patrimoine pourra être entretenu et valorisé. Bien souvent, on oublie les petites constructions, les petits bâtiments, alors qu'il y a d'énormes richesses dans toutes nos communes et par cette dotation du loto du patrimoine, on va pouvoir mettre en valeur des bâtiments qui existent".

Cette Mission patrimoine a donc sélectionné cent sites cette année, dont ce château du Temple de Theneuil. Elle financera leurs travaux de rénovation via notamment le Loto du Patrimoine (avec plusieurs tirages dans les quinze prochains jours). Le montant de la dotation de chaque site ne sera connu qu'en fin d'année.

Depuis la première édition de la Mission patrimoine en 2018, près de 230 millions d’euros ont permis d’aider à des travaux de restauration dans plus de 850 sites en France, dont plus de 125 millions d'euros issus du Loto du Patrimoine. Aujourd'hui, plus de 500 sites sont sauvés ou sur le point de l'être.