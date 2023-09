Loto du patrimoine : le château Guillaume de Nogaret à Marsillargues parmi les lauréats !

Le château Guillaume Nogaret rejoint donc la liste des lauréats du loto du Patrimoine porté par Stéphane Berne. Une centaine d'établissements ont été sélectionnés en France. D'après la Fondation du patrimoine, le château de de Marsillargues est "dans un état de péril très avancé, qui nécessite un soutien financier très important."

ⓘ Publicité

Plus d'un million d'euros de travaux nécessaires

Le château montre de nombreuses fissures sur les murs et les plafonds avec un risque de chute de pierres. "Les portes et les fenêtres sont très abîmées et tombent en ruine. Par ailleurs, l’humidité ambiante engendre des risques de dégradation notamment sur les gypseries, une intervention pour les préserver est donc nécessaire," précise la Fondation du patrimoine.

Au total, 1 200 000 euros sont attendus pour pouvoir couvrir des travaux concernant l'aile nord du château. La salle de musique, la salle à manger et la grotte, l’antichambre et la chambre à coucher doivent être rénovés.

Mise en place d'un parcours de visite

La fondation indique qu'après restauration, les quatre salles de l’aile nord (la salle de musique, la salle à manger, l’antichambre et la chambre) "constitueront des lieux culturels grâce au réaménagement du musée et à la mise en place d’un parcours de visite et d’histoire autour de l’architecture et des métiers d’art."

Un emploi devrait être crée à termes pour cette activité ainsi qu**’une boutique pour les visiteurs**.