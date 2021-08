Loto du patrimoine : le jeu à gratter avec le château sarthois du Haut-Buisson commercialisé ce lundi

La Française des Jeux (FDJ) commercialise à compter de ce lundi 30 août la quatrième édition de son offre de jeux dédiée à la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern. Le château sarthois du Haut-Buisson, à Cherré-Au, figure sur les jeux à gratter mis en vente à 15 euros, en tant que l'un des 18 sites emblématiques retenus pour la mission patrimoine 2021.

Ce lundi 30 août, la Fondation du patrimoine doit aussi dévoiler la liste des 100 projets dits "de maillage" qui vont eux aussi bénéficier des fonds récoltés via la vente de ces jeux et les six tirages du Loto dédiés qui auront lieu en septembre.

Pillé et vandalisé

Bâti en 1847, ce château, situé près de la Ferté Bernard, était à l'abandon depuis de nombreuses années. Après avoir appartenu à la princesse Alice de Monaco, il avait été légué à l'université de la Sorbonne en 1952 qui y installe un département de biologie végétale. Mais au fil des années, le site n'apparait plus adapté et il est progressivement délaissé.

Vandalisé, le château est en très mauvais état, "surtout à l'intérieur". Le coût des travaux de rénovation est estimé à trois millions d'euros.