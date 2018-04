Cauneille, France

Le Loto du patrimoine, qui sera lancé en septembre 2018 par la Française des Jeux, permettra de financer la rénovation d’une centaine de sites en péril en France. La liste de 250 sites publiée jeudi dernier est une présélection qui servira de base à une réunion de travail du comité de sélection dans les prochains jours.

La Fondation du patrimoine, chargée de redistribuer les gains, a précisé que ce comité ne devrait sélectionner qu’une centaine de sites, dont un projet emblématique par région. Le comité va retenir en priorité les projets de rénovation dont le plan de financement et ou de subventions est déjà engagé. La liste définitive des sites sera publiée dans les prochaines semaines, sans plus de précisions pour l’instant.

Un seul monument retenu dans les Landes

Dans les Landes, seul le Mausolée "Gloriette de Jean Rameau" à Cauneille fait parti de cette première liste. L'édifice bâti en 1928, par le poète lui-même, est rond. Il mesure huit mètres de diamètre, sur deux étages. Jean Rameau est enterré juste à côté.

Actuellement en ruine, le monument doit être sauvé de toute urgence explique Jacqueline Sarthou, propriétaire du terrain et présidente de l'Association des Amis de Jean Rameau : "S'il n'y a pas de travaux, tout va s'écrouler et il n'y aura plus rien ! ce sont d'abord des travaux de maçonnerie, pour consolider le dôme qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre, une partie du 2e étage est tombé vu qu'il manque des colonnes, le balcon du 2e étage soutenu par des colonnes mais il en manque... Et ensuite, tout le crépi à faire, puisqu'il y a des graffitis partout et c'est en très mauvais état." Jacqueline Sarthou, qui a aussi sécurisé les alentours du site, pour éviter que des parties du mausolée ne tombe sur des promeneurs.

Ce Loto du patrimoine, organisé par la FDJ au profit d'un fond spécifique géré par la Fondation du Patrimoine, aura lieu le 14 septembre avec 10 millions d’euros de gain pour le ou les joueur(s) gagnant(s). Des tickets de grattage, à l’effigie des monuments en péril, au prix de 15 euros l’exemplaire, seront aussi mis en vente, à partir du 3 septembre.

La Française des Jeux estime que ces jeux pourraient rapporter 15 à 20 millions d’euros de subventions à repartir sur les sites retenus. Ils percevraient leurs subsides au plus tôt fin 2018.

"Un quart des monuments protégés sont jugés en mauvais état et 5%, soit environ 2.000 monuments, sont considérés en état de péril", avait souligné la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, en présentant ce loto le 17 novembre 2017.