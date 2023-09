Loto du patrimoine : le pigeonnier du manoir de Lanquetot sélectionné dans la Manche

Ce lundi 4 septembre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et Stéphane Bern ont dévoilé les 100 projets départementaux retenus pour l’édition 2023 de la mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ).

En septembre 2017, le président de la République a confié à Stéphane Bern une mission d’identification du patrimoine en péril et de recherche de nouvelles sources de financement pour le restaurer. De cette initiative est né le Loto du Patrimoine, dont le produit a été attribué à la Fondation du patrimoine.

Depuis son lancement en 2018, grâce à l’attachement des Français à leur patrimoine ce sont près de 230 millions d’euros qui ont permis d’aider les travaux de restauration de l’ensemble des sites retenus depuis l’origine. Le site le plus aidé dans la Manche, a été le chateau de Carneville dans le Val-de-Saire.

Des fonds pour ouvrir le domaine de Lanquetot au public

Pour cette 6e édition, c'est le pigeonnier et les dépendances du manoir de Lanquetot, sur la commune de Port-Bail-sur-Mer qui ont été sélectionnés dans le département. Ce domaine comporte de nombreux éléments architecturaux, aujourd'hui menacés. Ainsi, le pigeonnier du XVème siècle menace de s'effondrer de façon imminente. Sa façade présente un trou béant. Les premières pierres de la toiture sont déjà tombées, l'exposant aux vents dominants.

Le mur du chemin d'accès aux communs de 35 mètres de long, avec son effet architectural d'escalier est également effondré en grande partie, tout comme la moitié du bâtiment du four à pain ainsi que les derniers vestiges de la grange et du muret. Il devient ainsi urgent et nécessaire de sauver les derniers attributs agricoles du domaine.

Lanquetot est un domaine agricole construit au Moyen Âge et remanié au XVIIème siècle. Le manoir vient d'être restauré. La propriétaire souhaite faire revivre ce site agricole médiéval en le rendant accessible au public. Le domaine s'étendant sur 2 hectares permet notamment de s'y promener et de s'y reposer. De nombreux ateliers seront également proposés afin de mieux connaitre le domaine : parcours découverte sur les différents éléments architecturaux, ateliers autour du four à pain, concerts en plein air, etc.

Pour que ce rêve devienne réalité, la propriétaire a besoin de fonds supplémentaires. Le loto du patrimoine devrait y contribuer.