Le théâtre antique de Lillebonne se remet en scène grâce au Loto du Patrimoine

Achetez un jeu à gratter et sauvez le théâtre antique de Lillebonne! La 3ème édition du Loto du Patrimoine démarre ce lundi et il fait partie des 18 sites sélectionnés. Ce théâtre rappelle le riche passé de la ville, entre le Ier et le IIIème siècle, du temps où Lillebonne s'appelait Juliobona. C'est un site archéologique majeur dans le nord de la France. Comme le souligne Caroline Dorion-Peyronnet, conservateur en chef du patrimoine au Département de Seine-Maritime, "il a une typologie très spécifique. Il allie à la fois une arène et le mur d'une scène de théâtre. C'est donc un monument de spectacle mixte et, pour le nord de la Gaule, c'est un des seuls éléments de cette envergure si bien conservé."

Faute de moyens, le Département de Seine-Maritime, propriétaire du site, n'a pas réalisé de travaux depuis 2012. Les murs du théâtre, exposés aux intempéries, ont grand besoin d'être restaurés et le chantier est plus compliqué qu'il n'y paraît : "Avec une ruine, on n'est pas sur de la reconstruction mais de la conservation, explique Caroline Dorion-Peyronnet. "Là sur les travaux en cours, on fait intervenir des maçons spécialisés dans le patrimoine. C'est piloté par un architecte des monuments historiques et on fait venir des matériaux très proches de ceux employés dans l'Antiquité."

Les travaux sont estimés à plus de 400.000 euros, le Loto du Patrimoine doit en rapporter 180.000. Pour Patrick Teissère, vice-président du Département de Seine-Maritime en charge de la culture, "c'est une réelle chance. Le fait que la mission Bern par son loto et ses jeux à gratter puisse nous donner une somme d'argent nécessaire à nos travaux, ça nous va droit au cœur."

En attendant, le Loto du Patrimoine rapporte déjà de la notoriété au théâtre antique de Lillebonne. Il a vu sa fréquentation augmenter depuis l'annonce de sa sélection, au début de l'été. Le site, gratuit, attire jusqu'alors environ 16.000 visiteurs par an.