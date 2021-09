Loto du patrimoine : les travaux vont pouvoir débuter au château du Haut-Buisson à Cherré-Au

Le chèque a été remis au maire de Cherré-Au par Stéphane Bern et les représentants de la Française des Jeux et de la Fondation du patrimoine

Un chèque de 290.000 euros a été remis ce samedi 18 septembre au maire de la commune de Cherré-Au dans le cadre du Loto du patrimoine. Ces fonds serviront à la restauration du château du Haut-Buisson, l'un des 18 sites emblématiques de cette édition.

Une cérémonie était organisée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine en présence de celui qui incarne cette opération, l'animateur Stéphane Bern. Le monument, bâti en 1847, a notamment appartenu à la princesse Alice de Monaco. Laissé quasiment à l'abandon durant plusieurs décennies, le bâtiment est désormais vide et a presque des airs de manoir hanté avec sa pierre délavée et ses fenêtres condamnées par des planches de bois.

"Insupportable"

"La princesse y recevait tous les grands esprits de son temps, c'était vraiment une intellectuelle au sens où on l'entend aujourd'hui, qui a fait beaucoup pour les arts", raconte Stéphane Bern. "Ça m'est insupportable de voir un tel monument, qui a une telle histoire, dans un état de déréliction, de souffrance, pillé, squatté, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable."

Le délabrement du château du Haut-Buisson à Cherré-Au © Radio France - Raphaël Cann

La commune de Cherré a racheté la propriété en 2009 et va pouvoir débuter les travaux grâce à cette dotation. Un appel d'offre est déjà lancé, les entreprises seront sélectionnées durant le prochain conseil municipal pour des travaux qui devraient débuter en octobre-novembre.

Un musée Alice de Monaco

"Nous allons commencer par mettre en sécurité le site, avec notamment la mise en place d'un périmètre de sécurité tout autour du site", précise Jannick Niel, le maire de Cherré-Au. "Les travaux sont un fil rouge de notre mandature, mais ils vont sûrement aller au delà de 2026."

L'objectif est à terme d'en faire un musée Alice de Monaco. "On veut absolument faire revivre ce château", poursuit l'édile. "On veut en faire un lieu de culture et de mémoire où on pourrait accueillir des artistes en résidence, faire des expositions et faire revivre l'ensemble du site."

L'ancienne résidente du château : la princesse Alice de Monaco © Radio France - Raphaël Cann

Un quart de la somme réuni

Ce chantier prévoit donc aussi des "travaux annexes" comme la réhabilitation du parc et la remise en état des jardins. Pour le moment, le coût total est estimé à 2.163.000 euros. Avec la mission patrimoine, le soutien de l'État, de la région et du département, seul un quart de cette somme a été réuni.

La mairie mise donc désormais sur la collecte en ligne lancée sur le site de la fondation du patrimoine, mais aussi un éventuel soutien de la principauté de Monaco.