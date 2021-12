Les quatre sites de Franche-Comté retenus pour bénéficier de l'aide de la Mission Patrimoine de Stéphane Bern connaissent désormais le montant des financements dont ils vont bénéficier: au total, plus de 800.000 euros pour contribuer à la restauration du patrimoine en péril.

Mission patrimoine : plus de 800.000 euros de financement pour quatre sites en Franche-Comté

La Mission Patrimoine de Stéphane Bern a dévoilé ce lundi 20 décembre le montant et la répartition des aides accordées aux sites sélectionnés en 2021 en Franche-Comté. Quatre sites départementaux ont été retenus, pour bénéficier des financements issus du Loto du Patrimoine, en plus de la maison de Louis Pasteur à Arbois sélectionnée comme projet emblématique régional en avril dernier, et qui recoit déjà une aide de 470.000 euros.

Les remparts du fort des Rousses

Le Fort des Rousses dans le Jura bénéficie d'une enveloppe de 300.000 euros pour la consolidation et la restauration de ses remparts. Un chantier colossal, d'un montant estimé à 3 millions d'euros hors taxe, et qui va s'étaler sur dix ans. L'opération pourrait recevoir un financement à 40% de la Région Bourgogne-France-Comté et à 30% de l'Etat, les demandes ont été envoyées, mais il resterait près de 900.000 euros à la charge de la commune des Rousses, propriétaire des remparts.

L’éboulement de certaines portions du mur d'enceinte le rend dangereux et en fragilise la structure. Il s’agit désormais d’agir rapidement afin d’éviter d’avoir à en fermer certains secteurs. "Grâce à ce financement inespéré", explique Christophe Mathez, le maire des Rousses, "nous allons pouvoir lancer dès 2022 une tranche de travaux bien plus importante que prévu".

Un coup de pouce pour le château de Bougey en Haute-Saône

En Haute-Saône, le projet de rénovation des communs du château de Bougey, près de Combeaufontaine, se voit attribuer lui aussi une somme de 300.000 euros. N’étant plus habité depuis de nombreuses années, le château des XVe et XVIIe siècles s’est beaucoup dégradé dans les années 1960 avant d’être, en 1979, partiellement inscrit au titre des monuments historiques. D’importants travaux de restauration ont déjà été entrepris par les propriétaires pour mettre hors d’eau les parties principales du château.

La restauration et la création d’un espace d’hébergement dans la tour carrée et les anciennes écuries permettra d’augmenter l’offre d’hébergement touristique du secteur, mais aussi de proposer un lieu de rencontres, en mettant ces espaces à disposition pour des réunions, conférences et séminaires.

L'église de Chèvremont (90) et le châteay de Belvoir (25)

Dans le Territoire de Belfort, c'est l'église de la Ste Croix de Chèvremont, qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui va bénéficier de 170.000 euros pour de nécessaires rénovations. Le plafond de l’église doit être complètement refait, ainsi que le plancher des combles et la structure en lattis qui supporte le plâtre constituant le plafond. La dépose et la repose des éléments de décor du plafond seront aussi indispensables.

Enfin dans le Doubs, le château de Belvoir près de Sancey se voit attribuer 43.000 euros pour la restauration urgente d'une de ses tours, la tour de Madge-Fâ.

Les sommes octroyées par la Mission Patrimoine viennent compléter les aides publiques ou l’autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement (dans la limite de 300 000 € par site). Les aides seront versées aux porteurs de projet au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures. En 2021, 25,4 millions d'euros, issus du Loto du Patrimoine de la Française des seront consacrés à ces projets de sauvegarde.