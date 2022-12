Loto du patrimoine : près de 80.000 euros versés pour la rénovation de la Maison Guillot en Haute-Savoie

C'est un cadeau de Noël avant l'heure pour Andilly (Haute-Savoie) et Saint-Sulpice (Savoie) ! La Fondation du patrimoine vient de révéler ce lundi 19 décembre les aides accordées à ces communes, retenues cette année pour participer au Loto du patrimoine.

ⓘ Publicité

78.000 euros pour la maison Guillot

78.000 euros ! C'est la somme touchée par Andilly pour rénover la maison Guillot, une bâtisse construite par des nobles puis déplacée plusieurs fois au cours des 300 dernières années. Une vieille maison, rachetée par la commune qui compte en faire une "Maison du patrimoine et de l'Histoire". "C'est une maison qui a une belle destination, explique le maire de la commune, Vincent Humbert. On va installer deux associations, une environnementale et une patrimoniale et historique puisque nous allons installer l'Académie salévienne et Appolon 74".

Avant cela, il faudra rénover la maison, en mauvais état. Un projet qui devrait coûter entre 400 et 450.000 euros. "Il faut démonter le toit, démonter la charpente. Il faut reprendre un mur avec des contreforts, qui s'est affaissé. C'est une maison qui n'a rien eu depuis 100 ans !", poursuit le maire, qui indique que des aménagements spécifiques seront requis pour pourvoir accueillir les associations.

"Il y a la somme, mais pour nous c'est aussi une énorme reconnaissance de quinze ans de travail" pour la protection du patrimoine de la commune poursuit Vincent Humbert. "Il y a cette reconnaissance nationale qui vient de Paris, qui signifie : « ce que vous avez fait, c'est quand même bien ». Et ça, c'est un très beau cadeau avant Noël !"

Saint-Sulpice touchera plus de 200.000 euros

Le Loto du patrimoine a également décidé d'aider à hauteur de 210.000 euros la commune de Saint-Sulpice pour rénover sa Voie sarde, une voie pavée construite à partir de 1735 par la maison Savoie. Le tracé n'a pas été rénové depuis 1802 et plusieurs tronçons menacent désormais de s'effondrer. Le début des travaux est prévu en 2023 et ils devraient durer jusqu'en 2030.