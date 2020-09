Loto du patrimoine : quatre sites auvergnats seront restaurés

Revoilà le loto du patrimoine, porté par Stéphane Bern, et qui vise à récolter des fonds pour restaurer des monuments historiques en péril. Bonne nouvelle pour l'Auvergne : quatre sites, un dans chaque département auvergnat, vont bénéficier des fonds récoltés.

La troisième édition du loto du patrimoine a été lancée en début de semaine. Des tickets à gratter sont d'ores et déjà en vente mais la Française des Jeux organise aussi cinq tirages les 9, 12, 14, 16 et 19 septembre prochains. Le gain potentiel s'élève à 1,5 million d'euros ! L'opération permet aussi, et surtout, de financer des travaux de restauration de monuments historiques en péril. En Auvergne, quatre sites ont été choisis. "Une bonne nouvelle" résume Jacques Aujoulat, délégué régional de la Fondation du patrimoine.

Quatre sites très différents

Le château d'Avrilly, dans l'Allier, édifié à partir du XVe siècle, était la résidence des trésoriers des Ducs de Bourbon qu'ils recevaient souvent sur place. L'édifice, dont la construction s'est terminée au XIXe siècle, présente huit bâtiments, sept bassins et 100 hectares de bois. Mal en point, le bâtiment a besoin d'être restauré : charpentes, couverture en ardoises naturelles, maçonnerie, enduits des cheminées etc.. Trois tranches de travaux sont prévues pour un montant de 865 000 euros.

La pâtisserie "Maison Rozier", à La Bourboule, dans le Puy-de-Dôme, fermée en 2006, est également en très mauvais état. En 1904, la famille Rozier achète un immeuble sur le boulevard Georges Clémenceau. Démoli en 1909, il est reconstruit sur deux niveaux et se transforme en pâtisserie et salon de thé dansant. L'architecte clermontois Louis Jarrier en conçoit le style art déco, typique de la station thermale, notamment les mosaïques en façades. Menuiserie, peinture, serrurerie, carrelage, restauration des papiers peints, le coût des travaux est estimé à 328 000 euros.

La mason Rozier à La Bourboule dans le Puy-de-Dôme - Fondation du patrimoine

Dans le Cantal, c'est le pigeonnier du manoir de Fosse à Menet qui a été retenu. Situé dans un vallon isolé, il fait partie d'un ensemble très ancien dont l'aspect actuel date du début du XVIIIe siècle. Les pierres se désolidarisent, le cadre en bois sur lequel repose la maçonnerie en pierres taillées et la charpente sont vermoulus. Sa rénovation, évaluée à 45 000 euros, va nécessiter un démontage pierre par pierre.

Le pigeonnier du manoir de Fosse à Menet dans le Cantal - Fondation du patrimoine

Dans le département de la Haute-Loire, au coeur de la ville du Puy-en-Velay, le centre de musique sacrée était l'hôtel des Chalençon au XIIIe siècle. Des personnalités y ont vécu (notamment la Bienheureuse Agnès de Langeac) avant l'arrivée des franciscains au XIXe siècle. Aujourd'hui, les enfants de la Maîtrise et les choeurs du centre s'y retrouvent chaque jour pour leur formation. Situé au pied du rocher Corneille, le bâtiment subit le ruissellement des eaux de pluie. Sa rénovation va mobiliser 175 000 euros, pour les maçonneries, les menuiseries, la peinture, la ventilation etc...

Le centre de musique sacrée au Puy-en-Velay, en Haute-Loire - Fondation du patrimoine

Un bon choix

Ces monuments avaient été cités dans une liste proposée par la Fondation du patrimoine en Auvergne. Aujourd'hui, son délégué, Jacques Aujoulat, se félicite qu'ils aient été retenus: _"Ils sont très différents, mais caractéristiques du patrimoine auvergnat, et dans tous les cas c'est un patrimoine en très mauvais état, qu'il fallait restaurer, mais dont les propriétaires, publics ou privés, n'avaient pas les moyens"_.