Loto du patrimoine : ravi, le maire de Senones propose de donner le titre de prince de Salm à Stéphane Bern

Le maire de Senones, Jean-Luc Bévérina, a appris la nouvelle lundi 14 mars, quand la liste des 18 monuments retenus pour le Loto du Patrimoine a été communiquée. Parmi les sites retenus, un seul monument en Lorraine : le premier château des princes de Salm, construit en 1754 et situé en plein centre historique.

Trois millions d'euros pour la rénovation

"C'est une bonne surprise, on est ravi d'avoir été sélectionné", a réagi le maire sur France Bleu Lorraine. Selon Jean-Luc Bévérina, c'est l'aboutissement de deux années de travail de la commune. La mairie a acquis l'édifice en 2020. "Avant, il appartenait à des propriétaires privés. Il était à l'abandon depuis 27 ou 28 ans." Le premier château des princes de Salm a effectivement été incendié en 1994.

Le montant des travaux s'élève ainsi à trois millions d'euros, selon Jean-Luc Bévérina. "Rien que pour la restauration du clos et du couvert, on est à plus de deux millions d'euros. Après il faut imaginer tout l'aménagement intérieur. Pour qu'il revive et qu'il soit opérationnel, c'est plutôt de l'ordre de trois millions", évalue-t-il.

L'invitation à Stéphane Bern

Les sommes récoltées grâce aux jeux et tirages du Loto du Patrimoine contribueront donc à sa rénovation. Un dispositif porté par l'animateur Stéphane Bern, attendu de pied ferme à Senones. "On espère qu'il viendra et il sera le bienvenu. Je propose qu'on lui donne le titre de Prince de Salm !", conclut en plaisantant Jean-Luc Bévérina.