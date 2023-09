Loto du patrimoine : un chèque de 300.000 euros pour restaurer le pont-aqueduc d'Ansignan

Sous un soleil de plomb avec le pont-aqueduc pour toile de fond, Jean-Phillipe Struillou, le maire d'Ansignan, brandit sous les applaudissements un chèque de 300.000 euros remis par la Fondation du patrimoine et la Française des jeux dans le cadre du loto du patrimoine. Cette coquette somme doit aider à restaurer le vieil aqueduc romain qui se trouve sur la petite commune.

1 million 200.000 euros de travaux de restauration

L'émotion est papable parmi les élus et habitants de la commune en ce samedi matin. Assise sur une chaise à l'ombre, Marinette, 92 ans, affiche un large sourire : "j'ai toujours vécu là. Chaque jour quand je me lève et me couche je regarde mon pont". Sa voisine de chaise, Yvette, est elle aussi très heureuse de cette dotation : "quand on venait à la vigne ou dans les potagers plus jeune, on voyait tout le temps l'aqueduc. Il représente beaucoup pour nous, c'est notre patrimoine !"

A quelques mètres de là, à côté du maire, Liliane Cardonna aussi partage ses souvenirs. "Mon père s'occupait de la centrale électrique qui était installée au pied de l'aqueduc, dans les années 50, quand ma mère était enceinte de moi. Je suis née là, au pied de l'aqueduc", explique-t-elle les larmes aux yeux. "C'est un legs, un héritage ce pont. On a le devoir de le transmettre à nos enfants."

Une économie locale boostée

Mais pour le transmettre l'aqueduc, vieux de 1.700 ans, a besoin d'une petite restauration. Son tronçon ainsi que ses 29 arches ne sont plus en très bon état. Une crue un peu forte pourrait tout emporter mais les travaux coûtent chers. Coût total estimé : un million deux cent milles euros.

Le chèque de la Fondation du patrimoine est un gros coup de pouce pour la petite mairie comme le rappelle le maire Jean-Philippe Struillou : "on est une petite commune de 166 habitants, avec un petit budget annuel de 50 à 60.000 euros. Ces 300.000 euros vous imaginez bien que c'est énorme pour nous. On gagne six ans et ça nous évite surtout de faire un emprunt car cette somme est celle qu'on aurait dû prendre à notre charge pour couvrir tous les travaux."

Des investissements d'autant plus importants selon Patrice Genet, délégué régional à la Fondation du patrimoine, qu'ils dynamisent les territoires : "On a observé que lorsqu'on restaure un monument ça crée une dynamique dans tout le territoire. Des emplois sont créés pour les travaux puis des gens viennent ensuite voir le monument restauré. Il y a une économie locale qui est repart, ça génère une attraction dans l'intérêt du village."

La fin des travaux de restauration est prévue pour l'année 2030, la mairie prévoit d'ores et déjà de solliciter plusieurs acteurs pour lever les fonds nécessaires pour les travaux comme la Région Occitanie, le Département des Pyrénées-Orientales, l'Europe ou encore des mécènes.

A noter qu'un autre bâtiment a été sélectionné dans le département pour la loterie du patrimoine, il s'agit de la maternité d'Elne. Et pour celles et ceux qui voudraient acheter un ticket de loto du patrimoine et financer ces restaurations, les derniers tirages seront effectués ce week-end, soit le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023.