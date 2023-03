Loto du patrimoine : un monument landais choisi pour représenter la Nouvelle-Aquitaine

De l'extérieur, un décor de carte postale. L'abbaye St-Jean-de-Sorde, nichée dans le sud des Landes, trône entre le gave d'Oloron et au pied d'un côteau. Mais quand on entre dans son église, on découvre un autre visage. Le monument est marqué par le temps, a besoin de travaux, mais manquait jusqu'ici de financement. Heureusement, il vient d'être sélectionné par la Fondation du patrimoine pour le prochain Loto lancé par Stéphan Bern. L'abbaye va même représenter toute la Nouvelle-Aquitaine, ce qui lui octroie une enveloppe plus importante.

"Il y a urgence, constate Jean Mortier, le délégué départemental de la Fondation du patrimoine. Il faut aller vite. Ce type de bâtiments, de par leur taille, ont une fragilité. Et puis ici, ils subissent maintenant à la fois des périodes avec beaucoup de pluie et des périodes de sécheresse". Des traces le confirment à l'intérieur : "Elle est dans un état d'humidité terrible. Tous les enduits se décollent. On voit l'eau qui suinte partout. A cause des infiltrations, la charpente est en danger."

Début des travaux prévu à la fin de l'année

Des dégradations qui pâtissent sur les peintures. Sans compter qu'au premier étage, au niveau de la sacristie, il a fallu faire des travaux d'urgence l'année dernière. "Le parquet est altéré et détruit par endroits parce que le plafond s'y est effondré" rapporte Jean Mortier. Des travaux de "rapiéçage" regrette la maire, François Laborde : "La fois d'avant, d'autres travaux avaient coûté 8 000 euros. Nous n'avons pas les moyens de faire plus. Mais cela ne dure qu'un temps. Aujourd'hui, le monument a vraiment besoin d'un chantier d'ampleur, sur plusieurs années."

Celui-ci devrait commencer, au mieux, à la fin de l'année, sinon début 2024. C'est-à-dire peu après que l'abbaye connaisse le montant exact dont elle bénéficiera, en septembre. La somme maximale est de 500 000 euros. La première phase des travaux se concentrera sur le plus urgent, l'extérieur, la toiture. Il y a aussi toute l'installation électrique, trop vétuste, à refaire. L'intérieur de l'église sera rénové dans les dernières phases du chantier.

