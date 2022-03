Loto du patrimoine : un sacré lifting pour le Parc des Sources de Vichy, dans l'Allier

Si vous jouez au prochain loto du patrimoine, vous aiderez le Parc des Sources de Vichy. Il fait partie des 18 sites retenus par la mission Stéphane Bern qui vise à sauvegarder le patrimoine en péril. Son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO a joué en sa faveur. L'argent récolté participera à la restauration des galeries-promenoirs et des kiosques qui datent du début du 20e siècle. Il permettra aussi de revégétaliser le site, en plein coeur de la cité thermale. Un gros chantier de sept millions d'euros auquel ce loto va apporter sa contribution.

Un site classé

Le Parc des Sources a un charme fou. Ses galeries, qui font le lien entre le hall des sources et l'opéra, ont permis à des générations de curistes de déambuler en toute tranquillité, quelle que soit la saison, quel que soit le temps. Elles ont été construites durant l'hiver 1901-1902 et sont entièrement métalliques, à l'instar du Palais de la Découverte ou de la Tour Eiffel, à Paris. De style Art Nouveau, elles donnent son cachet à la station thermale. Mais elles sont en très mauvais état et ce n'est pas qu'un problème de peinture, le mal est profond. Les structures métalliques ont souffert de l'humidité, de la corrosion explique Laurent Poirier, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine dans l'Allier. Des ferronniers d'art devront remplacer les éléments dégradés, et restaurer aussi les décorations qui se trouvent au sommet.

Sources thermales de Vichy. © Radio France - Emmanuel Moreau

Végétaliser le parc

Cette rénovation a également une dimension écologique. Certains platanes, malades, seront remplacés. Globalement, le site sera plus vert, le sol végétalisé, ce qui permettra de lutter contre le réchauffement climatique. C'est un cabinet qui a travaillé au Jardin des Tuileries qui prendra en charge l'opération.

Les travaux devraient débuter avant la fin de cette année, ils dureront environ deux ans. Un appel à dons a également été lancé. Particuliers et entreprises peuvent apporter leur contribution à Fondation du Patrimoine.

Quant au loto du patrimoine, il sera lancé dans le courant de cet été.