Loto du patrimoine : deux sites retenus en Loire et Haute-Loire

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce mardi les monuments retenus pour le loto du patrimoine 2019. Le château de Jarnosse, dans la Loire et l'église Saint-Hilaire et Saint-Roch, en Haute-Loire, font partie des 121 sites choisis.

Jarnosse, France

Après avoir dévoilé 18 sites emblématiques en mars, la fondation du patrimoine a révélé, ce mardi, les 103 autres sites retenus comme bénéficiaires du loto du patrimoine 2019.

à lire aussi CARTE - Loto du patrimoine : découvrez les 121 monuments retenus pour 2019

Un château du roannais choisi pour la Loire

L'un des sites choisis est dans le nord de la Loire, près de Charlieu : c'est le château de Jarnosse. Construit sur la base d'une maison forte du XVe siècle puis rebâti au XVIe siècle, le château a subi les outrages du temps. Il a été racheté en juin 2018 par Franck Schell, un architecte de Saint-Etienne, qui veut reconstruire à l'identique le château de Jarnosse tel qu'il a été rebâti pour la dernière fois, en 1613. L'architecte estime le chantier à une centaine de milliers d'euros. Pour rassembler l'argent, il a créé l'association de sauvegarde du château de Jarnosse et peut miser, désormais, sur le loto du patrimoine.

En Haute-Loire, c'est l'église Saint-Hilaire et Saint-Roch de Beaumont qui est retenue

Autre site retenu par la mission Stéphane Bern, en Haute-Loire cette fois : l'église Saint-Hilaire et Saint-Roch, à Beaumont. L'édifice, qui date du XIIe siècle, abrite un ensemble de mobilier classé aux monuments historiques : un Christ en bois polychrome, un tabernacle à exposition et plusieurs autres statues en bois polychrome. Mais l'église est endommagée par des remontées d'humidité et d'importantes fissures. Après rénovation, elle devrait accueillir des concerts, en parallèle à l'exercice du culte, qui est maintenu.

L'église Saint-Hilaire et Saint-Roch de Beaumont, en Haute-Loire, souffre d'importantes fissures - Capture d"écran fondation-patrimoine.org

Pour financer la restauration des 121 monuments retenus, la Française des Jeux prévoit un tirage spécial le 14 juillet. La FDJ lancera également, en septembre deux jeux à gratter, l'un à 3 euros ; l'autres à 15 euros.

L'an passé, pour le premier loto du patrimoine, cinq sites avaient été retenus en Loire et Haute-Loire :

le pigeonnier de Grézieux-le-Fromental et l'acqueduc de Rive-de-Gier pour la Loire,

l'église Sainte-Madeleine à Saint-Ilpize, le Pont-Vieux de Lavoute-sur-Loire et les grottes de couteaux à Lantria, pour la Haute-Loire.