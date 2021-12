Loto du patrimoine : une belle enveloppe pour restaurer la forteresse d'Aiglun

Le "Château d'Aiglun" un site troglodyte de 250 m² est située non loin du village d'Aiglun dans le magnifique massif de l'Estéron. Creusée dans la roche au pied de la falaise, cette forteresse unique par sa taille est une des plus grande de France. Grâce aux aides de la mission patrimoine, financées par le loto du même nom, cet édifice va se refaire une jeunesse et affronter l'usure du temps.

"Un cadeau de Noel avant l'heure" pour le maire d'Aigluns

Le maire d'Aiglun, Anthony Salomone ne cache pas sa joie de pouvoir compter sur 261 000 euros. Cela va permettre de financer la moitié des travaux pour sécuriser l'accès au site et de consolider des murs effondrés. Le sentier pour y accéder est en effet mal indiqué, dangereux et l'accès sera facilité par des marches taillées dans la roche. Les vestiges des murs font jusqu’à 3m de haut et une tour menace de s'effondrer. Le début des travaux est donc une question de survie.

Cet ouvrage défensif date du XIV ème siècle. Il servait à abriter des populations avec bétail. Situé à la frontière du Royaume de France et des états de Savoie - Piémont, la forteresse a été investie pour des usages de défense pendant plusieurs siècles. C'est bien ce qui a intéressé la délégation du patrimoine pour les Alpes Maritimes nous confirme jean -Marc Marques le responsable.

Le maire d'Aiglun espère que "les visiteurs pourront venir découvrir les lieux" d'ici deux ans. Il espère que ce coup de projecteur et la rapidité des travaux permettront de mettre en valeur cet édifice exceptionnel, avec une ouverture au public prévue dans 2 ans. Le département des Alpes Maritimes devrait prendre en charge une autre partie importante des travaux, et une souscription sur le site de la mission patrimoine, en partenariat avec la mairie d'Aiglun, devrait compléter le tout.

Stéphane Bern : "on a besoin de retrouver une identité heureuse"

Ce programme de sauvegarde du patrimoine en péril est porté par Stéphane Bern et soutenu par le ministre de la Culture et la FDJ. Après le pont de Thorame ou le Bastion de la Turbie - Citadelle de Villefranche-sur-Mer le loto du patrimoine soutient le patrimoine en danger, et dont le ministère de la culture ne peut prendre en charge en priorité. L'animateur le rappelle que les fonds sont traçables et les travaux se feront rapidement. "au moins les français voient où vont leur argent" ajoute l'animateur.

Les 17 millions de participants au loto du patrimoine il y a quelques mois ont permis de lever une somme de 18.7 millions d'Euros. Ces fonds seront distribués à 100 sites dans toute la France, en toute transparence.

Le succès de cette mission rend fier l'animateur "au moins j'aurais fait quelque chose de bien dans ma vie" nous confit-t-il. Avec un subtil clin d'œil politique, l'animateur explique qu'à travers les ruines, il parle surtout de l'avenir du patrimoine azuréen. Stéphane Bern "veut faire rentrer le patrimoine de plein pied dans le 21ème siècle. Car l'histoire nous éclaire et que c'est notre identité". L'animateur ajoute encore "non pas une identité hystérisée c'est de l'identité heureuse qui crée de la convivialité dans les villages" et "qui réunit les énergies".

En 4 ans le loto a réussi à redistribuer plus de 100 millions pour sauver près de 400 monuments du patrimoine de France.