Loto du patrimoine : une grange monastique en Ardèche et un château de la Drôme lauréats 2023

Ce sont deux projets privés qui ont été retenus pour bénéficier de financements du loto du patrimoine en 2023. A chaque fois, ce sont des propriétaires qui essaient de sauver des édifices en danger.

Restaurer la toiture effondrée à Planzolles

En Ardèche, il s'agit d'une ancienne grange monastique située sur le site de Chabroulière sur la commune de Planzolles. La bâtisse servait autrefois à entreposer les denrées agricoles produites sur ce domaine appartenant à l'abbaye des Chambons sur le plateau ardéchois. Si le cellier voûté au rez-de-chaussée est superbe, ce n'est pas le cas du haut de la grange dont la toiture s'est en partie effondrée. Le propriétaire veut restaurer la charpente et étendre les activités du site qui accueille déjà un festival de danse folk et des stages. Le site ouvrira d'ailleurs gratuitement pour les journées du patrimoine le 16 septembre prochain.

Seul le cellier de la bâtisse est préservé à Chabroulière © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Consolider des pans de murs à Ferrassières

Dans la Drôme, c'est le projet d'une famille de lavandiculteurs qui est retenu : consolider des ailes du château de la Gabelle à Ferrassières et restaurer la bergerie. Les propriétaires ont déjà restauré une partie de la bâtisse pour y faire des gites et des chambres d'hôtes. Ils souhaiteraient sécuriser le site pour développer concerts et expos.

Le château de la Gabelle est partiellement restauré - Famille Blanc